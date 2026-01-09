辜仲諒拚解禁！高院裁定延長手機監控境管8月

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒拚解除監控、境管又失望了，高院裁定自1月13日起，延長限制出境、出海8月，科技設備監控8月，可抗告。

高院裁定辜仲諒監控境管再延長8個月（攝自中天新聞）

辜仲諒涉及內線交易「紅火案」衍生的「澄清湖大樓購地」案，一審遭判刑7年8月並裁定境管、科技監控，上訴至台灣高等法院後，考量被告涉案情節、罪名輕重，以及對其生活包含身體狀況的影響後，認定本案有延長限制出境、出海、定期報到及以電子腳環科技設備監控的必要，裁定自民國115年1月13日起，延長限制出境、出海8個月，並須遵守每日上午7時至11時在住居所持用個案手機拍攝面部照片，同步傳送至科技設備監控中心的定期報到方式8個月。此裁定可抗告。

儘管辜仲諒多次表示，願以增加具保金、拍照上傳次數或責付辯護人的方式，按時於居住地以外之不限定地點進行個案手機報到。高院認為，我國四面環海，離境不難且方式多元，僅以非定點拍照上傳方式報到，恐難以確保本案訴訟程序的順利進行。針對辜仲諒提出主辦賽事路程遠等不便定時在住居所拍照的理由，高院表示應待有需求時檢附相關事證提出聲請，屆時將依具體情況酌情處理。

