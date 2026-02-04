辜仲諒擬赴日本東京經典賽 聲請暫時解除限制出境

（中央社記者劉世怡台北4日電）棒協理事長辜仲諒因涉銀行法案件，今天赴二審台灣高等法院開庭。辜仲諒表示，3月將赴日本東京經典賽，聲請暫時解除限制出境、出海，若晉級複賽，後續將赴美國並展延解禁期間。

辜仲諒等人因「紅火案」衍生的中信銀澄清湖大樓購地等案遭檢方起訴，一審台北地方法院依違反銀行法等罪判處辜仲諒有期徒刑7年8月。北院後續裁定辜仲諒限制出境、出海8個月，以及攜帶個案手機，每天上午定時以手機拍照功能線上報到。

廣告 廣告

案件經上訴，二審台灣高等法院審理期間，辜仲諒請求變更每天定時線上報到地為台北市天母住居所，高院裁准。

高院今天召開準備程序庭並確認爭點。法官詢問，時任中信銀行董事長的辜仲諒，購置澄清湖大樓的原因、由來及過程。

辜仲諒表示，當年因為個人家庭因素，父親要他先處理個人事宜，因此公司購買澄清湖大樓部分，經報告父親，後來決定由陳俊哲處理，他和陳俊哲有默契，所以他沒問相關處理細節，只有簡單問一次處理狀況，而陳俊哲回覆已處理好了。他從簽呈才知澄清湖大樓是要做中信銀行員工第二訓練中心。

辜仲諒說，本件澄清湖大樓的簽呈，提報到董事長簽呈時，是由劉姓主任秘書先行閱覽，核對簽辦單有各主管簽名，確認沒有疑問，他才簽核，他對出售的公司及交易金額，印象不深刻。

辯護人葉建廷表示，聲請傳喚這名劉姓主任秘書，證明只有口頭報告議題，說明有無各主管同意簽名，並沒報告簽呈細節。

另一方面，辜仲諒為了出席經典賽整個賽程，聲請暫時解除限制出境，欲赴日本東京及美國並當庭分析賽事。（編輯：李錫璋）1150204