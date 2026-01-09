辜仲諒涉澄清湖大樓購地案 高院裁定延長監控與境管8個月
〔記者楊心慧／台北報導〕中國信託慈善基金會董事長辜仲諒因捲入中信銀澄清湖大樓購地案，一審被依違反銀行法判刑7年8月，遭限制出境和實施科技監控，辜仲諒與檢察官提起上訴，案件於台灣高等法院審理中，不過由於他監控期限即將到來，高院裁定辜仲諒及同案被告張明田、林祥曦，從1月13日起，延長監控與境管8個月，須於每天上午7時至11時，在住居所以個案手機自拍，傳送至監控中心，可抗告。
辜仲諒被控與時任中信銀金融投資處協理李聲凱，涉嫌以「低價高買」手法，購買澄清湖大樓，使得中信銀承受1億元的價差損失，台北地檢署在2019年間依違反證券交易法起訴辜仲諒等人，台北地院歷時4年多審理，去年5月依違反銀行法背信罪，判處辜仲諒7年8月徒刑，並限制出境出海、可上訴，辜仲諒已從當時被限制出境出海至今。
高院認為，此案為重大金融犯罪，有日後經民事追索賠償的風險，基於趨吉避凶、不甘受罰之基本人性，辜仲諒等人逃亡可能性高、具有逃亡動機，且具有資力及能力在境外生活，雖然4人舉「春節探親」、「主辦賽事路程遠」等不便定時在住居所拍照反映難處，但高院則認為有需求再檢附相關事證提出聲請。
高院裁定，辜仲諒及時任中信商銀主管張明田、林祥曦與李聲凱等4人有逃亡之虞，仍有繼續限制出境、出海、指定機關定期報到及以電子腳環科技設備監控之必要，延長監控、境管8個月。
