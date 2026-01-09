辜仲諒涉澄清湖購地案 高院裁定境管、定時自拍報到再延8月

中信慈善基金會董事長辜仲諒因捲入「紅火案」衍生的中信銀行「澄清湖大樓購地」等案件，遭檢方依違反《銀行法》、《證券交易法》背信等罪起訴。一審經台北地方法院審理，判處有期徒刑7年8月。辜仲諒與檢察官雙方皆提起上訴，案件上訴至二審後，高等法院8日裁定，自13日起延長辜仲諒及同案被告張明田、林祥曦限制出境、出海8個月，並持續實施科技設備監控，每日在住居所持手機拍照、定期報到8個月。

辜仲諒觸背信罪 延長限制出境、出海8個月

高院裁定辜仲諒、張明田與林祥曦除了延長限制出境、出海8個月，每日上午7時至11時須在住居所，持手機拍攝本人臉部照片，並同步上傳至科技設備監控中心，定期報到8個月，同案被告李聲凱則繼續接受電子腳環監控。原裁定將於12日屆滿，為確保後續審判與執行程序順利，因此作出延長裁定。

高院：被告逃亡可能性高、屬重大金融犯罪

高院說明，辜仲諒等人涉犯《銀行法》銀行負責人背信罪、《證交法》特別背信罪，犯罪嫌疑重大，且有相當理由足認存在逃亡風險。考量案件重大程度以及刑度，若未持續採取限制出境、出海及科技設備監控等措施，恐影響後續審理及執行。

一審判決中，辜仲諒遭判刑7年8月，中信金控前財務長張明田判刑8年，中信銀行前副總經理林祥曦判刑9年6月，中信銀證券投顧前董事李聲凱判刑9年4月，刑期介於7年8月至9年6月，屬重大金融犯罪。除刑事責任外，未來可能面臨民事追索賠償的風險，且基於人性趨吉避凶、不甘受罰的考量，法院認為被告逃亡風險偏高。

4人資力足以在境外生活

高院也提到，辜仲諒曾任中國信託金融控股公司副董事長、副總執行長及中信商銀董事長，其餘被告亦皆為高階主管。其中，李聲凱已取得紐西蘭國籍，妻小都住在紐西蘭，並在當地有正當職業，且2017年遭查緝前，曾多次持紐西蘭護照入出境。法院認為4人皆具備相當資力與能力在境外生活，有相當理由足以認為有逃亡之虞，因此仍有持續限制出境、出海及科技設備監控的必要。

請求「非定點」報到方式遭駁回

另外，辜仲諒身兼中華民國棒球協會理事長，與其他被告以「春節返鄉探親」、「主辦賽事路程遙遠」等理由，主張不便每日定時在住居所拍照。不過高院認為，應等到有需求時，檢附相關事證提出聲請，法院再酌情處理。而且台灣四面環海、離境不難，若僅採非定點拍照上傳方式報到，恐難防止逃亡風險。

至於李聲凱主張配戴電子腳環影響身體健康，高院依其提出的醫院健檢報告認定，並無證據顯示電子腳環已對其健康造成危害，因此裁定不予解除相關監控措施。