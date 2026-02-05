辜仲諒聲請解禁獲准！赴日拚經典賽喊「打贏韓國放鞭炮」 法官：一定打很好

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日開打，中華隊預計將在當日預賽對上澳洲，中華棒協理事長、中國信託慈善基金會董事長辜仲諒近日才因「澄清湖大樓購地案」一審遭判7年8月，且限制出境、需科技監控，昨（4）日他赴高等法院開庭，希望能解禁限制出境，欲帶隊赴日參加WBC，法官最後也判准，甚至讓辜仲諒的律師準備好延展解禁的陳報狀，因為中華隊若晉級飛往美國還會用到。

辜仲諒因澄清湖大樓購地案一審遭判7年8月且限制出境，為帶隊參加WBC，向高等法院聲請暫時解禁限制出境獲准。（圖／翻攝畫面）

辜仲諒因捲入「紅火案」衍伸出的中信銀澄清湖大樓購地案，一審依違反銀行法等罪遭判7年8月，且限制出境、需科技監控。本屆WBC賽事在即，辜仲諒向高等法院聲請暫時解禁限制出境，欲帶隊於3月4日到9日赴日參賽，昨日開庭時受命法官黃于真詢問聲請原因，辜仲諒表示預賽對澳洲有把握，對日本輸了也沒關係，但對韓國之戰很重要，「那天晚上如果打贏，我會放鞭炮去美國。」

法官聽完後裁准他的聲請，並表示「中華隊一定打很好」且還讓辜仲諒的律師準備好延展解禁的陳報狀，若中華隊順利晉級，就可以讓辜仲諒帶隊赴美國邁阿密參加複賽。

WBC預賽將於3月5日開打，中華隊將於當日對上澳洲；3月6日對上日本；3月7日對上捷克；3月8日對上韓國，預賽將在日本東京巨蛋舉行。另外，中華隊也會於3月2號和3號與日本職棒二軍進行熱身賽。

