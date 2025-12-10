辜仲諒聲請解禁要去沙烏地阿拉伯 爭取棒球成2034亞運項目

中信慈善基金會董事長辜仲諒。（本刊資料照）

中信慈善基金會董事長辜仲諒被控涉犯中信金澄清湖大樓購地案，一審判刑7年8月，並遭限制出境、科技監控，今（10日）開庭，辜仲諒以世界棒球總會（WBSC）執行副會長身分，向高等法院聲請12月21日到24日到沙烏地阿拉伯，爭取將棒球列為2034年利雅德亞運的正式比賽項目。

辜仲諒今天出庭時，向高院聲請暫時解除限制出境、出海，因他要代表赴沙烏地阿拉伯首都利雅德，爭取2034年亞洲運動會將「棒球」列為比賽項目。檢察官認為此事具公益性，同意由辜仲諒提出2億元交保、責付運動部次長鄭世忠及律師葉建廷的方式暫時解除境管，高院近日將以書面裁定。

辜仲諒在今年10月間，曾為爭取連任WBSC執行副會長聲請解禁赴泰國曼谷，當時高院裁准辜仲諒提出2.5億元保金，責付外交部長林佳龍、鄭世忠及葉建廷，暫時解除境管。9月時，高院也曾裁准解禁3天，讓辜仲諒到日本沖繩參加U18世界盃棒球賽決賽及閉幕典禮，條件是1.5億元保證金，並責付外交部長林佳龍、鄭世忠及葉建廷。

另外，辜仲諒出境禁令將在明年1月12日到期，檢察官主張延長限制，律師則提出以增加保金、提高個案手機回報次數、責付律師的方式取代境管，希望法院考量辜仲諒參與許多公益活動，若人到南部時間很晚會沒有車回來，放寬科技監控範圍到只須在台灣範圍內回報即可。

