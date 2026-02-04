辜仲諒購樓案二審開庭堅稱無罪 高院准3月赴日參加經典賽



中信慈善基金會董事長辜仲諒因涉及澄清湖購樓案，一審遭判處7年8月有期徒刑，提出上訴後仍被限制出境，並接受科技設備監控。高等法院今天（4日）再度開庭審理該購樓案，辜仲諒仍透過律師堅稱自己無罪。由於世界棒球經典賽即將在日本東京開打，身兼中華棒協理事長的辜仲諒，當庭向法官說明，已聲請於3月間暫時出境，前往日本東京及美國邁阿密，隨隊參與經典賽相關行程。

辜仲諒在庭上表示，小組賽中華隊與韓國隊的比賽至關重要，強調「一定要打贏韓國」，並笑說若能獲勝，當晚就會大放鞭炮慶祝。承審法官黃于真也當庭回應表示，「中華隊一定打得很好。」隨後裁定同意自3月4日至9日暫時解除辜仲諒的出境限制，若中華隊順利晉級8強，將再行延長解禁期間。

廣告 廣告

庭訊結束後，辜仲諒步出高院時接受媒體詢問，針對若中華隊擊敗韓國隊，是否會獎勵球員一事，他立刻豎起大拇指，並露出難得的笑容回應「正在想。」媒體進一步追問具體激勵方式時，辜仲諒表示，目前已有幾個方案正在評估，並強調這場對韓國的比賽相當關鍵，對中華隊的表現抱持高度期待。他也提到，東京小組賽將有兩隊晉級，希望最終能由中華隊與日本隊出線。

稍早在庭訊中，法官黃于真就暫時解除出境限制一事請辜仲諒說明行程規劃。辜仲諒指出，3月5日對戰澳洲相當有把握，3月6日對上日本，即使落敗也能接受，因日本隊實力堅強，而3月8日與韓國隊之戰最為關鍵，必須全力以赴。他再度強調，若當晚擊敗韓國隊，將放鞭炮慶祝後再前往美國。

法官聽取說明後，先行裁准辜仲諒於3月4日至9日前往東京參與小組賽，並表示若中華隊晉級8強，將再延展解禁期間，讓辜仲諒自東京轉赴美國邁阿密。法官也當庭表達對中華隊晉級的期盼，並請辜仲諒的律師預先準備延長解禁的相關陳報文件。

公訴檢察官同樣表示認同，指出辜仲諒身為中華棒協理事長，確有率隊出國征戰的必要，因此同意法院的解禁安排，並建議比照去年12月裁准辜仲諒前往沙烏地阿拉伯利雅德參與棒球活動時的做法，責付運動部政務次長鄭世忠及律師葉建廷負責監督。

至於澄清湖購樓案本身，辜仲諒仍一貫透過律師主張無罪。高院今天整理相關爭點時，辜仲諒再次強調自己未從案件中獲取任何不法利益，律師則指出，當年採購事宜均由陳俊哲負責處理，盼法院釐清事實，還辜仲諒清白。（責任編輯：殷偵維）

更多上報報導

輝達北士科案權利金拍板 北市府拚2/14前正式簽約

公務車風波請辭半年 李俊俋回鍋民進黨任賴清德特助

【懶人包】2026冬季奧運2/6登場 比賽項目、台灣小將及亮點選手一次看