辜仲諒限制出境個案手機監控 法院裁定延長8月

（中央社記者劉世怡台北9日電）中國信託慈善基金會董事長辜仲諒因案遭限制出境及攜帶個案手機，每天定時於住居處以手機拍照功能線上報到，處分將到期。高院昨天認定有延長必要，裁定13日起延長8個月。

辜仲諒等於「紅火案」衍生的中信銀澄清湖大樓購地等案遭檢方起訴，一審台灣台北地方法院依違反銀行法等罪判處辜仲諒有期徒刑7年8月。北院後續裁定辜仲諒限制出境、出海8個月以及攜帶個案手機，每天上午定時以手機拍照功能線上報到。

案件經上訴，二審台灣高等法院審理期間，辜仲諒請求變更每天定時線上報到地為台北市天母住居所，高院裁准。

高院考量辜仲諒限制出境、出海、定期報到及科技設備監控期間12日屆滿，經聽取檢察官、辜仲諒及辯護人意見，審酌全案證據資料後，認定仍有延長限制出境、出海、定期報到及以及科技設備監控必要，裁定13日起延長8個月，仍可抗告。（編輯：李明宗）1150109