辜仲諒「境管再延長8月」高院：具有逃亡動機

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒涉及澄清湖大樓購地案，台灣高等法院於1月9日裁定，自1月13日起延長限制出境、出海及科技設備監控8個月。辜仲諒必須每日上午7時至11時，在台北市天母住居所使用法院配發的個案手機，拍攝自己面部照片並同步傳送至科技設備監控中心。

本案源於2005年辜仲諒擔任中國信託商業銀行董事長期間，以9.5億元購買澄清湖大樓作為訓練中心及南部休憩中心。檢察官指控辜仲諒隱瞞關係人交易並墊高交易成本，使中信商銀多付1億元，涉嫌違反銀行法背信罪。

台北地方法院一審於去年5月依銀行法背信罪判處辜仲諒有期徒刑7年8月。同案被告中信金控前財務長張明田判刑8年、中信銀前副總經理林祥曦判刑9年6月、中信銀證券投顧前董事李聲凱判刑9年4月。四名被告均提出上訴，案件目前由高等法院審理中。

高等法院指出，本案屬重大金融犯罪，被告犯罪嫌疑重大，且有相當理由認定具有逃亡之虞。法院考量四名被告皆曾擔任銀行高階主管，具有境外生活的能力與資力。特別是李聲凱已取得紐西蘭國籍，妻小定居該地，曾多次持紐西蘭護照出入境，直至2017年遭緝獲。

針對被告提出的不便事由，包括春節探親、主辦賽事路程遠等理由，高院認為應待有具體需求時，檢附相關事證提出聲請，法院再酌情處理。李聲凱主張配戴電子腳環危及身體健康，但高院審視新北市立聯合醫院健檢報告後，認定並無因配戴電子腳環而危及健康的病徵，駁回解除請求。

高院強調，基於趨吉避凶、不甘受罰的基本人性，被告存有日後被民事訴訟追索賠償的風險，逃匿規避審判程序或刑罰執行的可能性甚高。我國四面環海，離境方式多元，若僅以非定點拍照上傳方式報到，難以確保被告不會逃脫。

辜仲諒身兼中華棒球協會理事長，先前曾因公司、家族及棒協活動，聲請變更科技監控的拍照地點，但遭高院拒絕。隨著3月世界棒球經典賽即將到來，辜仲諒是否會向法院聲請解除限制出境前往東京觀賽，引發外界關注。本裁定可提起抗告。

