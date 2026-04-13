辜家重聚台泥是家族情義還是商業棋局？

中信金控大股東辜仲諒買進台灣水泥超過五趴股權，一舉擠入前十大股東之列，成為台泥單一最大個人股東。（資料照／李隆揆攝）





四月初，一則台泥公告在台灣財經界投下震撼彈。中信金控大股東辜仲諒悄悄透過投資公司，斥資逾百億元，買進台灣水泥超過五趴股權，一舉擠入前十大股東之列，成為台泥單一最大個人股東。消息傳出後，各方解讀紛至杳來，究竟是價值投資、家族情義，還是下一步棋局的起手式，恐怕只有局中人最清楚。

至於是台泥董事長張安平主動出擊，邀請這位鹿港辜家的中信體系代表人物，以個人身份入股台泥，扮演長期策略性股東的角色，還是另有勢力對張安平不滿，邀請辜仲諒進來伺機奪權？因為台泥方面表示事前並不知情，強調這是市場正常交易行為。這兩個說法之間的落差，反映出這樁交易本身的複雜性，也讓外界對於這場投資的真實性質留下更多想像空間。

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台泥與辜家的淵源，說來話長。台泥成立逾八十年，早在一九五四年從公營轉民營之際，便與鹿港辜家緊密相連。辜振甫長期擔任董事長，將台泥壯大為和信集團的核心。二○○三年辜家因財務問題進行分家，辜振甫一脈專注傳產，辜濂松一脈主導金融，台泥從此歸屬和信體系。分家過程雖號稱和平，但有幾起跳票糾紛讓兩方之間留下嫌隙，此後雙方各走各的路，長達二十餘年。

從純粹的財務角度來看，辜仲諒這次進場的時機選擇相當精準。台泥股價處於多年低點，資產價值遠超市值，對任何有眼光的投資人來說，都是難得的布局機會。更何況，辜仲諒是以個人身份而非透過中信金控入股，一方面可以規避金融主管機關對「產金分離」的審查，另一方面也讓這筆投資的用途更具彈性。若日後台泥要進行跨產業併購、甚至染指金融股，透過傳統產業控股公司的架構操作，受到的限制遠比純金融機構來得少。

這一點，放在台灣企業生態的大背景下，尤其耐人尋味。近年國內不少傳統產業集團，早已成為多家金融機構的大股東，寶佳、耐斯、台鋼等皆是案例。辜仲諒若以台泥為平台，在金融業與其他產業之間縱橫騰挪，將有比單純持有中信金董事席次更大的揮灑空間。

張辜這段合作關係要走得長久，還有幾個結構性問題必須正視。台泥目前的兩岸水泥市場依然面臨逆風，台灣受到信用管制影響需求疲軟，中國則是持續供過於求。更棘手的是，東南亞低價水泥正以不須承擔碳費的優勢大舉傾銷台灣，去年已有同業宣布轉向全面進口，這讓台泥在本業上陷入了一種不公平競爭的困境。張安平不斷向政府喊話，要求在碳費政策上對進口水泥一視同仁，否則本土業者愈努力減碳，反而承擔愈多成本，最終可能迫使整個產業放棄製造、淪為進口商，這是台灣節能減碳過程中一個尚未妥善解決的政策矛盾。

辜仲諒入股台泥，固然讓市場嗅到了諸多可能性，但這場棋局最終的走向，仍取決於幾個關鍵變數。台泥的歐洲布局能否在未來幾年真正進入收割期？綠能轉型的代價能否被公司的長線價值所消化？辜仲諒究竟會扮演被動的財務投資人，還是主動介入經營的策略夥伴？兩大辜家體系之間，是否真能放下歷史嫌隙，建立真正有效的合作關係？

分家二十餘年，辜家又在台泥這塊土地上重新交會。這未必只是一次財務投資，也可能是一段家族歷史的續篇。但歷史告訴我們，家族與商業的糾葛，往往旁觀者清當局者迷，台泥的未來，終究要靠經營實力說話。

※作者為台北商業大學榮譽講座教授