辜莞允偷拍閨密消失5年近況曝光 泡湯「背影太犯規」萬人朝聖

NONO辜莞允因涉嫌偷拍閨密，形象重創退出演藝圈5年，不時會更新旅遊照片，近日她分享到日本泡湯的神級辣照，吸引萬人按讚。取自IG@nolovehowll）



辜莞允（NONO）以宅男女神之姿出道，2019年因與偷拍事件與女星鮪魚（徐瑋吟）閨蜜決裂，縱使最後檢方以證據不足予以不起訴處分，但重創演藝路。過去5年來，辜莞允仍積極經營社群，近日她分享到日本旅遊的泡湯照，身材若隱若現，引來萬人點讚。

33歲辜莞允（NONO）在IG貼文指出，第一次來河口湖，選擇了每個房間都正對富士山的うぶや ubuya，雖然不推薦入住的59m²房型，但其實飯店整體體驗起來是很舒適的，清晨一起床就能從房間內看到完美逆富士，大浴場的風景更是讓人邊泡湯邊把整個富士山盡收眼底。

網友看了照片後表示「看到逆富士真的是人品爆發」、「太辣了吧」、「你的背影好美」、「水中倒影」、「這個背影太犯規了」。

2019年4月17日，《鏡周刊》於網路刊登報導，稱接獲匿名人士爆料，指辜莞允在錄製三立電視《愛玩客》節目帛琉外景期間，以手機偷拍同房藝人、《愛玩客》固定主持人徐瑋吟（鮪魚）的淋浴照片，並傳給男友分享。此後，辜莞允淡出演藝圈，開始跟著交往15年的男友學做生意，且仍積極經營網路社群。

