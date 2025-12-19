辜莞允昔捲偷拍徐瑋吟爭議 「爆乳合照富士山」近況引萬人狂讚

【緯來新聞網】藝人辜莞允淡出幕前5年，日前在社群平台曬出赴日旅行時的泡湯照片，畫面唯美又帶點性感，引發粉絲熱烈回應。現年33歲的辜莞允，過去以「宅男女神」形象進入演藝圈，儘管先前因與女星徐瑋吟（藝名鮪魚）捲入偷拍爭議，導致兩人友情生變，近日透過社群媒體更新近況，再度引起討論。

辜莞允昔捲徐瑋吟偷拍爭議。（圖／辜莞允IG）

辜莞允在Instagram公開一組在日本泡湯的照片，其中一張背對鏡頭、全背入鏡的畫面引起關注。夕陽灑落在她臉上，搭配窗外風景，整體畫面充滿詩意。畫面中她的身形若隱若現，令不少網友大讚「美得犯規」、「背影太迷人」。



辜莞允透露，這次選擇入住位於河口湖的「うぶや ubuya」旅宿，特色是每間房都能正面欣賞富士山景色。她表示：「第一次來河口湖，清晨醒來就能在房間裡看到倒映在湖中的富士山，內心很感動。」她也特別推薦館內的大浴場，「邊泡湯邊欣賞整座富士山，真的很療癒。」



照片吸引超過萬人按讚，留言區也湧入網友留言稱讚風景與人都同樣亮眼，連藝人李懿也忍不住留言：「欸太辣了吧！」雖然曾因與鮪魚間的偷拍事件引發爭議，導致演藝事業受影響，但辜莞允近年來轉而與企業家男友投入生意領域，持續經營社群平台，不時分享旅遊與生活照片，保持高曝光度與人氣。

