辜莞允曬泡湯神級辣照！萬人朝聖「邪惡半球外洩」 淡出5年近況曝光

娛樂中心／施郁韻報導

33歲辜莞允（NONO）以 「宅男女神」之姿出道，曾因與偷拍事件與女星鮪魚（徐瑋吟）閨蜜決裂，近年來仍積極在社群分享生活瑣事，近日分享到日本旅遊的泡湯照，身材若隱若現十分養眼，吸引破萬人按讚。

辜莞允17日在IG分享旅遊照，照片中，她正在泡湯並背部全裸入鏡，飽滿胸型若隱若現，下緣形成邪惡陰影，且夕陽灑在她臉上，畫面看起來相當唯美。

辜莞允分享旅遊心得，直呼：「第一次來河口湖，選擇了每個房間都正對富士山的うぶや ubuya！」清晨起床就能在房間內看到「完美逆富士」，內心真的一陣感動，尤其大浴場的風景，一邊泡湯一邊將整個富士山盡收眼底。

辜莞允照片一PO出，立刻吸引破萬人點讚，紛紛直呼：「犯規得好」、「看到逆富士真的是人品爆發」、「你的背影好美」、「好美的風景」，藝人李懿也留言大讚「欸太辣了吧」。

據了解，辜莞允涉嫌偷拍女星鮪魚徐瑋吟，將照片分享給男友。鮪魚是後因為弄丟手機，跟辜莞允借手機才發現遭偷拍進而提告。辜莞允演藝生涯受到打擊，近5年與小開男友學做生意，仍不間斷地在社群分享出遊照。

