辜莞允泡湯合影富士山 側露D級上圍網讚「形狀好看」

「女版NONO」辜莞允外型甜美、擁有D級上圍，但6年前因偷拍閨密鮪魚（徐瑋吟）鬧上法院，不僅姐妹情決裂，辜莞允也淡出演藝圈。近日她在IG分享人到富士山泡湯辣照，可見她全裸露出東半球，水面倒影若隱若現，引來粉絲暴動。

辜莞允最近人到日本旅遊，她寫下第一次到河口湖，選擇了每個房間都正對富士山的泡湯飯店，飯店整體很舒服，充滿濃郁的日式兼奢華風格，一起床就可以從房間見到完美富士山的倒影，大浴場的風景更是讓人邊泡湯邊把整個富士山盡收眼底。

辜莞允指出，可惜的是該飯店最近整修後，把房內陽台的欄杆調高，使在房內泡湯看富士山的視野被影響，「建議要來的人可以選擇無私湯但有落地窗，或是依照預算參考更高等級的房型」。但網友紛紛覺得她的辣照比飯店介紹更吸睛，留言說：「看到逆富士真的是人品爆發」、「我看到三座富士山」、「側富士山的形狀好看」、「第一張好美喔」。

辜莞允去年傳出淡出螢光幕這段期間跟小開男友學做生意，男方是「海鮮養殖業小開」，外型像瘦版KID，支持辜莞允做演藝圈工作或其他想做的事，至於是否有結婚打算？辜莞允當時表示有這計畫，但還在籌畫中，仍不確定實現的時間點，對於是否已經買新房？辜莞允經紀人僅說：「女生的私事請不要打擾」，不願對此事多做回應。

