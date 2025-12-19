辜莞允泡湯背部全裸秀「邪惡陰影」 飯店可見「完美逆富士」激美

辜莞允秀美照。翻攝Instagram @nolovehowll

33歲「宅男女神」辜莞允（NONO）近期飛往日本旅遊，並在社群平台大方分享養眼福利。她於17日在 Instagram 曬出多張在河口湖泡湯的照片，畫面中她背部全裸入鏡，側身曲線讓飽滿胸型若隱若現，下緣更形成引人遐想的邪惡陰影，配上夕陽餘暉灑落在臉上的神情，畫面顯得既唯美又性感，短短時間內便吸引超過萬名網友按讚。

辜莞允在貼文中感性分享，這是她第一次造訪河口湖，特別選擇了主打每間房都能正對富士山的知名旅館「產屋（うぶや ubuya）」。她提到清晨起床就能在房間內目睹「完美逆富士」，內心深受感動，更盛讚大浴場的視覺享受，能一邊泡湯一邊將富士山全景盡收眼底。這組火辣照片也釣出不少圈內好友留言，藝人李懿直呼「欸太辣了吧」，網友也紛紛留言大讚「犯規得好」、「看到逆富士真的是人品爆發」、「風景跟人都好美」。

廣告 廣告

辜莞允火辣美照。翻攝Instagram @nolovehowll

回顧其演藝生涯，辜莞允曾因涉嫌偷拍女星「鮪魚」徐瑋吟並轉傳給男友而陷入爭議，當時鮪魚因手機遺失向她借用手機，才意外發現遭到偷拍進而提告，此事件也讓辜莞允的形象受挫。近年來她逐漸淡出螢光幕，近5年轉而與小開男友共同經營生意，雖然較少出現在影視作品中，但仍頻繁在社群分享生活點滴與旅遊足跡，持續維持高人氣。



回到原文

更多鏡報報導

余祥銓曝「李亞萍有失智前兆」很排斥就醫 駁斥「大逆不道」指責：感到很受傷

獨家／幻藍小熊出道2年唱遍中南部「首度在台北跨年」 興奮「重逢KARA」想一起拍Challenge

安心亞撇「2男星緋聞」 豪爽回答「阿Ken在哪跨年我不知道」