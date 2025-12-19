辜莞允辣曬泡湯背影「太犯規」 淡出5年近況曝光

辜莞允近日分享日本河口湖泡湯美照，背影入鏡搭配富士山夕景，短時間吸引萬人按讚。（圖／翻攝自辜莞允IG）





曾因捲入偷拍藝人鮪魚事件，淡出演藝圈多年的辜莞允，近日因一組日本旅遊照片再度成為話題焦點。她在社群平台分享於河口湖泡湯的背影美照，短時間便吸引大量網友朝聖按讚，也讓外界再度關注她退圈後的生活近況。

辜莞允在貼文中提到，這是自己首次造訪河口湖，選擇每間房都能直面富士山的旅館入住，清晨醒來即可欣賞到「逆富士」景象，讓她直呼感動。照片中，她以背影入鏡，前方是湖景與富士山，整體畫面溫暖且唯美。

貼文曝光後，迅速引來大批網友留言回應，直呼「背影太犯規」、「風景與人都太美」、「看到逆富士真的是人品爆發」，藝人李懿也現身留言：「欸太辣了吧！」

據了解，辜莞允自2019年因帛琉出外景時捲入涉嫌偷拍藝人鮪魚（徐瑋吟），並將照片分享給男友的爭議，引發外界爭議。事件曝光後，她雖一度否認，後來也為行為失當致歉。雖然案件最終獲不起訴處分，但她選擇遠離鎂光燈。近5年來，她跟隨交往多年的男友學習經營事業，同時持續透過社群平台分享旅遊與生活日常。



