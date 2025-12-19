辜莞允「露背殺」0布料泡湯 浮出水面「猛料狂洩」！

娛樂中心／江姿儀報導



33歲女星辜莞允（Nono）擁有甜美臉蛋以及火辣身材，過去以「宅男女神」封號闖蕩綜藝圈，擁有不少死忠粉絲追隨。不過她6年前與前閨蜜鮪魚（徐瑋吟）爆發官司糾紛，演藝事業停擺。近年她淡出演藝圈，仍不時更新個人社群，近日她曬出度假泡湯照，絕美背影迷倒大批網友。





辜莞允泡湯「驚艷露背殺」上身全空！浮出水面「側露猛料」網跪求：轉過來

辜莞允遊日泡湯賞富士山，暖橘色的陽光灑落，映照她姣好面容、絕美倩影。（圖／翻攝自辜莞允IG）

辜莞允近期前往日本山梨縣旅遊，17日曬出她在溫泉飯店的泡湯畫面，只見窗外河口湖與富士山相互輝映，澄澈湛藍的湖水宛如富士山垂落在地的裙襬，隨波影流轉，柔和而靜謐。她背對鏡頭欣賞眼前的湖光山色，暖橘色的陽光灑落，姣好面容、絕美倩影獨成景緻。其中1張她從溫泉中站起，微微回過頭，曼妙身材浮出水面。

辜莞允從溫泉中站起，微微回過頭，曼妙身材浮出水面，辣暈無數網友。（圖／翻攝自辜莞允IG）

美照曝光，短短1天就吸引2.5萬人朝聖，網友留言「欸太辣了吧！」、「犯規得好」、「你的背影好美」、「我只想看你而已」、「人美景美」、「太辣惹」、「景真的無敵」、「逼逼！犯規了」、「窗外風景完全被忽略」、「看你就够了… 不用看富士山景」、「心愛的！請轉身，正面對我」、「轉過來！」。









