辣個男人出寫真！韓國瑜桌曆定價498元 圈粉敲碗國旗外套

立法院長韓國瑜月曆寫真 圖：韓國瑜臉書

[Newtalk新聞] 立法院長韓國瑜今（4）日在臉書貼出明年月曆，由專門發行少女寫真集的「水靈文創」出版，定價 498 元。他也貼出兩張照片，一張穿著西裝筆挺，另一張則穿著國旗夾克。不少人敲碗，韓國瑜自己也回說，「好多人問有沒有賣外套」。

韓國瑜今日在臉書貼文表示。人生旅途上有人同行是福氣，我時常這樣想，也時常這樣感謝。這些年走遍台灣的土地，看到許多人在自己的位置上努力打拚、照顧家人、關懷社會、愛護國家。也因為你們的陪伴同行，我一路走來，始終覺得滿心溫暖。

韓國瑜說，我想將這滿心溫暖分享在這本《典亮祝福，歲月同行》的桌曆裡，希望在未來 365 天裡，我們帶著對彼此的溫馨祝福、在暖心歲月裡互相陪伴。每本桌曆會隨機附上兩款之一的小卡，就像生活裡多出的一點小確幸。我也親筆簽了 100 張小卡，放在桌曆內隨機送出。數量不多，但每一張都帶著誠摯的心意，讓收到的您多一份額外的祝福。

韓國瑜說，我一直相信，溫暖會傳遞。有時悄無聲息，卻總能照亮世界與人心。願這本桌曆，在您生活的忙與累之間、或是偶然迷惘的時候，都能提醒自己：日子雖然不容易，但我們一起相伴。如果有緣帶回家，我由衷地跟您說一聲謝謝。願祝福常伴，願歲月善待所有。《典亮祝福，歲月同行》。把溫暖帶回家，也把希望帶進明年。

底下不少人敲碗問起外套，韓國瑜也留言回應，「好多人問有沒有賣外套」。並提醒大家要吃飽、保暖。

