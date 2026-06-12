辣台妹YBSG／白冰冰保久乳戰起來 橘老師O型嘴愛台味

白冰冰放話要爭紅毯四美，妳各位小心了！（小編怕爆）

紅毯比美向來不論輩分，一夜封神就看這一刻！2026金曲獎頒獎典禮將在月底登場，白冰冰相隔28年再次入圍，目標竟不在封后，而是要爭「紅毯四美」？醒醒啊，冰冰姐～（搭肩搖）白冰冰接著透露，目前金曲戰袍至少有8個牌子在挑，還在考慮要不要帶「老奶奶」（=胸部）走紅毯，自豪地說：「我奶奶年紀雖大，但滿堅強的。（意指堅挺）」YBSG！這份勇氣是梁靜茹給的嗎？妳的出發點很好，但請不要出發，謝謝。

白冰冰珍藏71年的「保久乳」要重現江湖了？先給大家看看少女版壓壓驚。（翻攝自網路）

以犀利點評聞名、擁有百萬訂閱的加拿大歌手Rozette（橘老師），上週來台舉行首場個人演唱會，超強唱功YBSG～（丞琳表示佩服）（誤）她在開唱前向來嚴格飲控，但難得遇上台灣美食，怎能輕易放過？橘老師透露，其實她最愛的台味是枇杷膏，表示自己有機會就會瘋狂掃貨，除了用完了不然都隨身攜帶，直呼：「非常樂意當代言人。」那我們「天然ㄟ尚好」的美秀姐該怎摸辦？代言人要換了嗎？啊～～～（美秀姐再次哭倒長城）

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橘老師的渾厚丹田就是靠這副深喉嚨練出來的嗎…（小編忽然有個大膽的想法）

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