辣台妹YBSG／范曉萱閨密情冷處理 林襄練特技卡到陰

范曉萱連比讚都能如此冷靜，MBTI測驗應該是ISTP型吧？（掐指亂算）

日前范曉萱久違舉辦演唱會，邀好姐妹小S、阿雅同台尬舞，還為已故大S留位置，溫馨畫面看哭全網，這份閨密情感動天啊～（拭淚）8月她將為「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」（簡稱JJA）再度開唱，笑稱姐妹們都很想來，不過身為策展人之一的范曉萱，被問到有沒有邀小S上JJA表演？竟坦言：「嗯…倒沒有。」YBSG！流量密碼都握在手上了，還不知道好好利用？曉萱妳真是個傻孩紙～（食指戳腦）

YBSG！林襄挑戰競技啦啦隊高空動作，光看都讓小編腳軟～（翻攝自林襄IG）

曾被譽為「流量密碼」的味全龍啦啦隊員林襄，隨著「韓流」大舉襲台，一度跌出人氣排行榜前五名…討M～都怪那個李珠珢啦！（跺腳）不過薑還是老的辣，林襄日前在台北天母棒球場開場表演，成功挑戰空拋、後空翻等高難度競技動作，看了讓人好想抽衛生紙…擦汗啦～嚇出一身冷汗不行嗎？（斜眼瞪）她近期公開長達4個月的訓練影片，看林襄多次失去平衡摔落地面，腿部也因練習而布滿大片瘀青，真是太令人心疼了～（摟）（←趁機揩油）

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林襄公開訓練影片，這表情管理失控與「該邊」卡到陰的畫面，真的是我可以看的嗎？（翻攝自林襄IG）

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