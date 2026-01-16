辣妹沒有冬天！琳妲脫到剩比基尼躺雪地 一轉身「渾圓屁股蛋」掉出

娛樂中心／蔡佩伶報導

琳妲辣穿比基尼在雪地現蹤。（圖／翻攝自琳妲IG）

琳妲（林羿禎）是中職啦啦隊「樂天女孩」的一員，擁有亮麗外型以及魔鬼身材，受到粉絲的喜愛，琳妲最近釋出一系列在雪地拍攝的美照，一轉身辣露蜜桃臀模樣，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

從畫面中可以看到，琳妲前往北海道滑雪旅遊，沒想到琳妲當下還換穿一套藍色比基尼，躺在雪地中露出甜美微笑，一雙美腿以及事業線全都一覽無遺，尤其琳妲從雪地起身往屋內奔去的模樣，不經意秀出渾圓屁股蛋，火辣身材全曝光。

琳妲辣穿比基尼躺在雪地。（圖／翻攝自琳妲IG）

貼文曝光後，不少網友稱讚琳妲拍得很好，直呼「太瘋狂了」、「太冷了吧」，還有網友逗趣表示琳妲「比北海道的熊還要厲害」。

琳妲辣露屁股蛋。（圖／翻攝自琳妲IG）

