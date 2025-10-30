辣妹熱吻工程師竟問「太太幾點下班」 他批「女方道德感低」全場嗆爆

一名工程師目睹婚外情現場，發文批評女方道德感低，被網友罵爆。（示意圖／Pexels）

近日一則網路發文引發社群熱議。一名自稱在新竹科學園區工作的工程師，於論壇Dcard上分享他在餐廳用餐時的所見所聞。該名網友描述，自己在中午用餐期間，目睹隔桌一對男女互動親暱，原以為是情侶約會，未料卻聽見女子詢問男方「你太太幾點下班」，頓時察覺兩人疑似為婚外情關係，讓他感到錯愕，並在文中質疑：「現在女生的道德感是不是都很低？」

原PO指出，當時餐廳座無虛席，他恰巧與這對情侶相鄰而坐。女方穿著時尚、妝容精緻，言行間不斷對男方展現親密舉動，包括親吻臉頰、撫摸手部與上半身，甚至引導男方碰觸她的胸口位置。除此之外，女方還表示當日需值夜班，並對男方身為工程師的身份表示欣賞，一聽就是高攀讓她感到「開心到不得了」。

廣告 廣告

然而，對話中突然出現關鍵內容，女方問道：「你太太今天晚上幾點下班啊？小孩誰去接？」男方則回應：「太太加班到九點。」此時原PO才驚覺兩人並非正當情侶，「女生原來是小三欸，還在餐廳大辣辣聊別人的太太很開心，只要攀上工程師就好。」他也透露男方為某不具名科技公司員工，外型條件普通、身高約165公分且有抽菸習慣，讓他不禁自嘲「身為聯發科員工也只能甘拜下風」。

原PO更在文末表示，「現在女生的道德感是不是都很低？ 不會介意有女友有太太的呢？」此言一出惹來大批網友反批，「男的道德感也很低吧，明明有老婆」、「啊你怎麼不檢討男生不避嫌？什麼鍋配什麼蓋啦」、「你只講現代女生道德感低，是因為男生從古至今都很低不用講嗎」、「只檢討女生真是邏輯死亡」、「道德感低（X） 為什麼不是來蹭我（O）。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

茶人茶事／台灣茶藝風雲再起

關島旁熱帶系統恐生成颱風 氣象專家揭預估路徑

最美檢察官轉行律師酸民攻擊不減 陳漢章霸氣反批「先給太太黑卡再說」