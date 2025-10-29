辣妹親吻工程師還問「你太太幾點下班」！他傻眼酸「1句話」反遭嗆：不要牽拖

一名男子聽見工程師與小三在外大喇喇討論太太，讓他相當吃驚。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

許多情侶外出約會、用餐時，都會不自覺地做出親暱互動，然而一名竹科男工程師近日在餐廳用餐時，目睹隔壁情侶互動親密，卻聽見女子詢問男方「你太太幾點下班」，驚覺2人疑似是有婦之夫與小三的約會，為此也傻眼批評：「現在女生的道德感是不是都很低？」PO文曝光後頓時引起熱議，反嗆「一個巴掌拍不響」，認為男女皆有責，不該只責怪女性。

一名自稱在竹科園區上班的男網友昨（28）日在Dcard上PO文表示，這天中午來到附近餐廳吃飯，隔壁坐了一對情侶，只見女方濃妝艷抹、身材苗條，但因香水噴了許多而讓他因為過敏而一直嗆鼻，還見這名女子不斷親吻同桌男子的臉頰、觸摸手與身體，2人看起來感情非常要好。不料，原PO卻聽到2人相當勁爆的對話內容，只見女子先是詢問：「你太太今天晚上幾點下班阿？你小孩誰去接阿？」

廣告 廣告

原PO還聽見女子似乎在對男子撒嬌，說出「今天還要值夜班好累喔，這邊都是工程師欸」、「大樓蓋的好壯觀喔」等語，也讓他聽了一番對話後，認為對方除了是在高攀工程師，還是一名小三，甚至與出軌男子在餐廳大喇喇地討論對方的太太。

原PO還瞧見男子的識別證是某不知名小科技公司的工程師，但就他來看，男子本身的條件相當普通，外貌平平、身高目測約165公分，甚至還會抽煙，因此也傻眼直呼：「條件這麼差，有老婆還有辣妹小三陪也真是厲害，讓我聯發科上班的甘拜下風！現在女生的道德感是不是都很低？不會介意有女友有太太的呢？」

PO文曝光後頓時引起熱議，不少網友都認為一個巴掌拍不響，因此不該只檢討女方：「男的道德感也很低吧？明明有老婆」、「阿你怎麼不檢討男生不避嫌？什麼鍋配什麼蓋啦！收入高一點就作怪的大有人在」、「你只講現代女生道德感低，是因為男生從古至今都很低不用講嗎」、「爛人男女都有，那個找小三的男人就不爛？不要牽拖『現在的女生』」、「不管這篇是不是創文，你道德感也滿低的」、「劈腿是能一個人劈歐？不男女一起檢討嗎？」



回到原文

更多鏡報報導

滑IG看到寶寶性別派對…人妻抓包「老公幫小三慶懷孕」！出軌夫判賠還敢上訴

18歲少女遭一屍兩命！竟是23歲渣男「逼墮胎不成槍殺」…原來他早就有妻室

中國女遊客手太賤「深喉嚨」 恐龍怒了！把她的手「吞沒」