辣妹躺地「正對佛寺開腿」 僅穿比基尼曬太陽挨轟！

這部由「坎城影帝」邁茲米克森領銜主演，打造詭譎絢麗視覺盛宴，並強勢問鼎獨立精神獎最佳首部長片、最佳攝影兩項大獎的年度奇幻動作鉅獻《邦尼殺死他》，即將在1月16日於全台震撼獻映。本片劇情描述小女孩奧蘿拉（蘇菲斯隆飾演）深信，她家中的地板下，潛伏著一隻吃掉她全家的神秘怪物。孤身一人的她，決定向隔壁冷峻的鄰居（邁茲米克森飾演）求助，因為她發現這位看似平凡的男人竟是一名職業殺手！奧蘿拉鼓起勇氣、設法籌到一筆錢，決定「雇用」這位殺手對付怪物。然而，殺手很快意識到，這隻「怪物」可能並非虛構，而是潛伏在他周圍、試圖追殺自己的刺客。為了保護奧蘿拉，他不得不迎擊接二連三的致命襲擊，同時向神秘女子（雪歌妮薇佛飾演）探查真相。隨著危機逼近，兩人的命運緊密交織，而奧蘿拉口中的「怪物」，竟可能比任何人想像得更真實、更可怕…。 由布萊恩富勒打造的作品，皆以宛如藝術品般的獨特美學獲得盛讚，本片也依然保有這項特色。即使故事的起點是絕望，但劇組希望打造像是從小女孩「奧蘿拉」眼中看出去，那不失靈動與想像力的世界，讓恐懼不再潛伏於黑暗之中，而是在色彩鮮明的世界裡展開，讓幻想與心理恐懼交織與碰撞。因此在視覺呈現上，採用大量色彩製造對比，也保留鮮豔的視覺活力。由於全片設定在一個沒有時間界限的時代，不受任何年份影響，因此劇組也混合新藝術、裝飾藝術、現代、歌德式等多元建築元素，打造出本片的獨特風格，加上精心策畫的光影設計，以及優雅流暢的鏡頭語言，讓觀眾更能沉浸在前所未有的絢麗詭譎異想世界當中。 全片更集結難以想像的夢幻演出陣容，早在劇本開發初期，布萊恩富勒便邀請曾合作過《雙面人魔》的坎城影帝邁茲米克森（Mads Mikkelsen）擔綱男主角，上演超殺動作戲，飾演話不多但動作俐落的鄰居殺手。之後還邀請榮獲「威尼斯影展終身成就獎」的雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver），精彩詮釋充滿魅力的時髦殺手夥伴，展現略帶喜感但又敏銳聰慧的女性力量。本片的重點角色－－小女孩奧蘿拉，則是透過試鏡海選脫穎而出的「天才童星」蘇菲斯隆（Sophie Sloan）擔綱，首度參演電影，便以超凡的演技增添能量與火花。全片將引領觀眾進入迷人繽紛卻危機四伏的奇異世界，是絕對不容錯過的奇幻動作鉅片！ 上映日期：2026-01-16

