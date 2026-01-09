辣妹躺地「正對佛寺開腿」 僅穿比基尼曬太陽挨轟！
國際中心／江姿儀報導
不少民眾出國度假前會事先查詢美食風景，不過常忽略了解當地風俗民情，以至於沒注意自身衣著穿搭是否適當。昨（8日）泰國臉書粉專「แฉเชียงใหม่ V2」曬出清邁市中心的照片，驚見4名外國遊客僅穿比基尼，在佛寺旁曬日光浴，其中1名女子躺在草地雙腳正對寺廟。照片曝光後，清涼穿搭、隨興姿勢引發爭議，遭到泰國網友批評「極度不文明」。
泰國清邁佛寺驚見4名外國遊客僅穿比基尼，在佛寺旁曬日光浴，其中1名女子躺在草地雙腳正對寺廟。（圖／翻攝自臉書แฉเชียงใหม่ V2）
綜合泰國媒體報導，本月5日泰國清邁市中心，只見4名外國女遊客身穿黑色比基尼，露出大片肌膚，坐在「Wat Rajamontean」佛寺的草地上，鋪開野餐墊曬日光浴。4名女子似乎相當享受愜意時光，任由陽光曝曬在身身上，其中1名女子還躺下，雙腳正對佛寺入口。
全景畫面中，女遊客旁還有一名男子僅穿短褲躺地，一樣以「M字腿」姿勢正對佛寺入口，卻未受到譴責。（圖／翻攝自臉書แฉเชียงใหม่ V2）
畫面流出，掀起兩派論戰，有人認為穿著暴露對宗教不敬「清邁是文化古都，宗教聖地不容侵犯，這種行為展現了某些西方人自以為是的優越感，卻連基本的社會禮儀都沒有」、「要曬太陽請去海灘，這裡不是觀光勝地就能為所欲為」，也有網友認為「這是文化認知的落差，她們來旅遊是支持泰國經濟，泰國人應該展現大國風範，而不是在網路上霸凌。」、「清邁想當世界級觀光城市，但當地人連英文都不說，只會偷拍照片上傳公審，難道不能禮貌地上前提醒嗎？」。對此，泰國臉書粉專「แฉเชียงใหม่ V2」昨（8日）曬照發文，嚴厲表示「我們理解文化差異，但旅客出國前不該先做功課嗎？在寺廟旁邊曬日光浴？這顯然跨越了尊重的紅線。」。然而全景畫面中，女遊客旁還有一名男子僅穿短褲躺地，一樣以「M字腿」姿勢正對佛寺入口，卻未受到譴責。
原文出處：辣妹躺草地「大開M字腿」正對佛寺！4外籍女「比基尼曬日光浴」挨轟：不文明
