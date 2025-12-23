《辣妹過招》女星尪爆偷吃！「美乳女神」幫傭又全裸激戰

《家弒服務》席德妮史威尼與布蘭登斯克勒納大尺度演出。（圖／車庫娛樂）





全球暢銷小說改編驚悚鉅片《家弒服務》（英文片名：The Housemaid），由《失蹤網紅》名導保羅費格（Paul Feig）執導，《愛愛愛上你》席德妮史威尼（Sydney Sweeney）、《辣妹過招》亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）兩大人氣女星主演，故事描述生活困頓的米莉（席德妮史威尼 飾）得到在妮娜（亞曼達賽佛瑞 飾）和布蘭登斯克勒納（Brandon Sklenar）飾演丈夫安德魯的豪宅幫傭機會，她原本以為這是人生的嶄新開始，殊不知這對生活富裕的夫妻有著不可告人的危險秘密。

廣告 廣告

席德妮史威尼演出全裸床戲。（圖／車庫娛樂）

席德妮史威尼演出全裸床戲。（圖／車庫娛樂）

《家弒服務》首週末3天票房即突破1900萬美元（約新台幣6億元），這是「美乳女神」席德妮史威尼主演電影中最高的北美開票成績，也是亞曼達賽佛瑞自2018年《媽媽咪呀！回來了》以來，北美首週末票房最高的作品。另外，本片也是導演保羅費格近十年北美開票房成績最好的作品，甚至超越全球票房接近1億美元（約新台幣31.5億元）的賣座懸疑片《失蹤網紅》。

席德妮史威尼主演《家弒服務》暈船「完美丈夫」。（圖／車庫娛樂）

席德妮史威尼主演《家弒服務》暈船「完美丈夫」。（圖／車庫娛樂）

美國男星布蘭登斯克勒納曾演過《無限殺機》、《到我們為止》等電影，這次在《家弒服務》裡飾演男主人「安德魯」，安德魯帥氣大肌又多金，對妻子無比體貼，可以說是最完美的丈夫。觀眾剛開始看《家弒服務》時，很難不像席德妮史威尼飾演的女傭「米莉」那樣對安德魯大暈船，然而布蘭登斯克勒納本人卻很討厭這個角色，這也讓他在表演時遇到了困難。

布蘭登斯克勒納（左）、亞曼達塞佛瑞扮演夫妻。（圖／車庫娛樂）

布蘭登斯克勒納（左）、亞曼達塞佛瑞扮演夫妻。（圖／車庫娛樂）

「我討厭他的穿著打扮，我討厭他的長相和說話方式，我討厭他的性格，我討厭這個男人的一切！那麼我該怎麼辦？我該如何走進他的內心世界？我該如何喜歡他？」布蘭登斯克勒納接受《FLAUNT》雜誌專訪時表示：「這是表演的基本，對吧？你要塑造一個角色，你必須解構他，探尋他的過往，填補他人生的空白。」片中他與席德妮史威尼有大尺度床戲，張力十足令人看了血脈賁張。

布蘭登斯克勒納不斷挖掘安德魯的內心世界，揭開他最難以啟齒的傷疤，終於找到他幽微的動機，導演保羅費格也給了他充分的空間放手去演；布蘭登斯克勒納表示，他在這種釋放中找到了自由：「最真實、最震撼的表演不是刻意表演，你只會見到活生生存在於某個空間、並對當下作出反應的人。」《家弒服務》12月31日全台上映。



【更多東森娛樂報導】

●點燃禁忌慾火！「美乳女神」席德妮史威尼全裸大戰男主人

●翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天

●女星辣跳鋼管全身傷！鍾欣凌尬舞竟遭女兒嫌：呼吸不要那麼大聲

