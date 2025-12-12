《辣妹過招》女星持刀現身首映！合體「美乳女神」大開殺戒

席德妮史威尼（左）、亞曼達塞佛瑞聯手主演《家弒服務》。（圖／車庫娛樂）





全球暢銷小說改編驚悚鉅片《家弒服務》（The Housemaid），由《失蹤網紅》名導保羅費格（Paul Feig）執導，《愛愛愛上你》席德妮史威尼（Sydney Sweeney）、《辣妹過招》亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）兩大人氣女星主演，故事描述生活困頓的米莉（席德妮史威尼 飾）得到在妮娜（亞曼達賽佛瑞 飾）和丈夫安德魯（布蘭登斯克勒納 飾）的豪宅擔任幫傭的機會，她原本以為這是人生的嶄新開始，殊不知這對生活富裕的夫妻有著不可告人的危險秘密。

亞曼達塞佛瑞從11歲就開始擔綱演員，出道將近30年，參與過《辣妹過招》、《悲慘世界》、《媽媽咪呀！》等知名電影，這次她在《家弒服務》裡飾演陰晴不定的女主人「妮娜」，她表示：「這絕對是我演過最有趣的的角色，我從未有過這麼多放飛自我的空間。」她也很高興有機會跟保羅費格導演合作。

亞曼達賽佛瑞在《家弒服務》紐約首映會上跟席德妮史威尼切生日蛋糕。（圖／翻攝自housemaidmovie IG）

《家弒服務》日前舉行紐約首映會，當天正好是亞曼達塞佛瑞的40歲生日，劇照為她準備了一個巨大的紅絲絨蛋糕，上面印有亞曼達塞佛瑞飾演的女主人「妮娜」在車上情緒崩潰的畫面。導演保羅費格對亞曼達賽佛瑞說：「你會在電影裡大開殺戒，所以你應該殺了這個蛋糕。」亞曼達賽佛瑞邀請席德妮史威尼一起動手，片中針鋒相對的兩人一起拿刀「殺」蛋糕的畫面，成為紐約首映會上最令人印象深刻的一幕。

值得一提的是，當天早上亞曼達塞佛瑞和席德妮史威尼受訪時，主持人也請「紐約最好吃的蛋糕店」替亞曼達賽佛瑞打造了一個用粉綠色奶油點綴的粉紅色蛋糕，讓她搞笑表示：「我可以現在吃嗎？」當天的另外一場訪問中，席德妮史威妮也為亞曼達賽佛瑞準備了插上蠟燭的杯子蛋糕。

「美乳女神」席德妮史威尼憑著姣好身材和外放性格，竄升為近年好萊塢最有人氣的女星，但她同時也是亞曼達賽佛瑞的大粉絲。席德妮史威尼近日上《吉米法隆今夜秀》（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon），主持人吉米法隆（Jimmy Fallon）問道：「你之前知道亞曼達賽佛瑞嗎？」席德妮史威尼說：「我知道亞曼達賽佛瑞嗎？我對她深深著迷！她知道我對她有多著迷，我可能是《媽媽咪呀！》最大的粉絲。」《家弒服務》12月31日全台上映。



