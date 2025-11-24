辣妹香味誘人兩隻蜜蜂鑽進全罩式安全帽 刺傷眼皮釀蜂窩性組織炎

在眼瞼上可見到蜜針螫入眼瞼，卡在皮膚內。(洪啟庭醫師堤供)

夏末至秋季是蜜蜂攻擊案件的高峰，每年約有十萬人因此就醫。雖然蜜蜂通常不會主動攻擊，但若接近蜂巢、或身上有類似花香的味道，就容易引來注意。近期高雄就發生一起特殊個案：一名年輕女性即使戴著全罩式安全帽，仍遭兩隻蜜蜂鑽入並刺傷眼皮，導致「眼眶前蜂窩性組織炎」。

個案就醫時右眼已經完全睜不開被螫成「眼眶前蜂窩性組織炎」。(洪啟庭醫師堤供)

25歲的個案江小姐說，平時喜歡穿著亮眼的衣服，也習慣噴帶花香的香水。一個月前下班準備騎車返家時，突然覺得全罩式安全帽裡好像有灰塵，沒想到不到一分鐘，右上眼皮傳來劇烈刺痛，趕緊停車檢查，發現眼皮明顯腫脹。

廣告 廣告

在裂隙燈下使用捏子 將極細的蜂針取出。(洪啟庭醫師堤供)

就醫後檢查顯示，右眼眼瞼嚴重水腫、下垂，視力降到0.7，眼球轉動也受限。達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭判定為「眼眶前蜂窩性組織炎」。更驚人的是，安全帽內卡著兩隻死蜜蜂，眼皮上也找到殘留蜂刺，立即取出後給予口服抗生素、利尿劑、止痛藥及眼藥治療。幸好毒素未擴散，五天後腫脹逐漸退去，視力回復至1.0。

洪啟庭表示，昆蟲誤入眼睛並不罕見，但蜜蜂因含有蜂毒，若毒刺殘留恐造成角膜、視神經甚至眼內組織損傷，嚴重者可能引發急性青光眼、白內障或失明。本案例雖未刺入眼球，但毒素已造成眼眶前組織發炎，所幸治療即時。

達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭說明個案眼眶前蜂窩性組織炎醫治過程。(洪啟庭醫師堤供)

洪啟庭提醒，九到十一月蜂群活躍、野外食物減少，攻擊性明顯提高；加上騎乘摩托車時加速度快，蜜蜂恐來不及閃躲，容易撞上安全帽或鑽入通風孔。本案江小姐除噴香水外，當天還穿紅色外套，而蜜蜂雖看不見紅色，卻會把它當成深色，也容易靠近。

洪啟庭建議，若騎車時感覺安全帽內有異物，務必立刻靠邊停車確認；千萬不要揉眼，可先閉眼讓淚水自然沖洗，若懷疑是蜂類或刺痛異常，應立即就醫。至於外出至蜜蜂較多的區域，盡量避免使用香水，也不要穿深色或深紅色衣物，以降低被螫傷的機會。