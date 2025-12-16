辣妹騎士逆向超車撞慘摔 網友驚呼：用臉煞車？

台南市日前發生一起機車交通事故。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）





台南市日前發生一起機車交通事故，一名女騎士疑似為了貪圖方便，沿路逆向行駛超車，卻在路口撞上準備左轉的自小客車，當場人車噴飛滑行，全身多處受傷。相關行車紀錄器畫面曝光後，被上傳至網路，引發網友熱議。

事發時，白色轎車行經路口準備左轉，車輛才剛往左側靠近，車頭尚未完全突出，女騎士便突然從逆向車道高速撞上，整個人連人帶車噴飛，在路面滑行一段距離後，直到撞上路旁施工圍設的三角錐才停下，安全帽也被強大撞擊力甩飛至遠處。

事故發生在12日傍晚5點多，正值下班交通尖峰時段。初步研判，騎士疑似逆向超車時，未注意前方車輛已打左轉方向燈，發現時已來不及煞車，直接撞上汽車。

事後，汽車駕駛將行車紀錄器畫面上傳網路，提醒其他用路人注意行車安全。畫面曝光後，網友紛紛留言討論，有人形容事故畫面驚險，甚至質疑騎士安全帽是否未確實扣好，才會在撞擊時噴飛。

警方也呼籲，機車騎士行駛時務必遵守交通規則，切勿逆向或貪圖一時方便進行危險超車行為，以免釀成嚴重事故，危及自身與其他用路人安全。

