辣媽在國家公園「玩溜滑梯」 竟慘撞岩石整條命沒了！家屬淚崩

國際中心／李紹宏報導

阿根廷著名的納韋爾瓦皮國家公園（Nahuel Huapi National Park）近日發生一起悲劇。一名來自布宜諾斯艾利斯、事業有成的50歲母親加里波第（Silvana Garibaldi），在知名景點弗雷瀑布（Frey Cascade）觀光時，因忽視公園禁令，將傾斜岩石當成「天然溜滑梯」滑行，不幸撞擊頭部身亡。

一名50歲的辣媽把弗雷瀑布當成「溜滑梯」，結果頭撞岩石慘亡。（圖／翻攝自IG @parquenacionalnahuelhuapi）

根據外媒《need to know》、《CADENA3》等報導，事發當時，加里波第的丈夫立即跳入水中救人，現場民眾也合力為其進行心肺復甦術。然而，由於該景點僅能搭船抵達，當救援人員獲報趕往現場時，她已無生命跡象，送醫後宣告不治。家屬與親友對此深感哀慟。

據了解，加里波第居住於布宜諾斯艾利斯省，是一名育有三個孩子的母親。她在顧問公司擔任經理，擁有超過30年的商業策略、行銷與專案管理經驗，曾與多個知名品牌合作。熱愛旅遊的她，原本是趁著假期前往國家公園度假。

公園管理部門事後發出聲明表示哀悼，並再次強調，出於安全考量，嚴格禁止遊客在瀑布滑行。官方提醒，該處地理位置偏遠且受天氣影響，一旦發生意外，救援可能需耗時數小時，呼籲遊客務必遵守規定，切勿因一時興起而發生悲劇。

不良行為，請勿模仿！

