辣媽找男同學啪啪還傳不雅片 女兒崩潰作證：拜託重判她

美國路易斯安那州發生一起媽媽性侵女兒同學的事件，該名媽媽不僅和未成年少年發生關係，還和至少5名未成年少年傳送不當內容的簡訊，她的女兒在法庭上哭求法官給她最重刑罰，崩潰表示「她已經毀了我的生活。」

美國一名媽媽性侵、猥褻多名未成年少年。（示意圖／翻攝自Pixabay）

根據《紐約郵報》報導，該名45歲的媽媽莉安·雅瑪利諾（Leann Yammarino）自稱啦啦隊媽媽，她承認和一名14歲少年發生關係，同時也坦承，和其他未成年少年發送色情簡訊，其中也包括自己的不雅影片。

報導指出，這起事件由受害少年親自報警揭發，他向警方指控，雅瑪利諾和他在一年內發生2次性關係，後續又遭到其他男同學檢舉，他們表示自己受到不當內容的簡訊騷擾。

案件進入法院後，雅瑪利諾的親生女兒親自出庭作證，甚至當場要求法官給予媽媽嚴厲的懲罰，由於雅瑪利諾的受害者都是未成年，法官認為她確實會造成威脅，後續依與未成年人發生性關係的罪名以及多項猥褻行為，合計所有刑期連續執行，總計26年，等於要到監獄關到老，且出獄後要被登記為性罪犯。

