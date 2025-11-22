辣媽找男同學啪啪還傳不雅片 女兒崩潰作證：拜託重判她
國際中心／綜合報導
美國路易斯安那州發生一起媽媽性侵女兒同學的事件，該名媽媽不僅和未成年少年發生關係，還和至少5名未成年少年傳送不當內容的簡訊，她的女兒在法庭上哭求法官給她最重刑罰，崩潰表示「她已經毀了我的生活。」
根據《紐約郵報》報導，該名45歲的媽媽莉安·雅瑪利諾（Leann Yammarino）自稱啦啦隊媽媽，她承認和一名14歲少年發生關係，同時也坦承，和其他未成年少年發送色情簡訊，其中也包括自己的不雅影片。
報導指出，這起事件由受害少年親自報警揭發，他向警方指控，雅瑪利諾和他在一年內發生2次性關係，後續又遭到其他男同學檢舉，他們表示自己受到不當內容的簡訊騷擾。
案件進入法院後，雅瑪利諾的親生女兒親自出庭作證，甚至當場要求法官給予媽媽嚴厲的懲罰，由於雅瑪利諾的受害者都是未成年，法官認為她確實會造成威脅，後續依與未成年人發生性關係的罪名以及多項猥褻行為，合計所有刑期連續執行，總計26年，等於要到監獄關到老，且出獄後要被登記為性罪犯。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
尊重身體自主權，請撥打110、113
發現兒少性剝削，請撥打110、113
更多三立新聞網報導
叛逃官員爆料！金正恩「血腥清洗」高層 犬決姑丈內幕曝
正妹遊峇里島離奇半裸亡！傳20人集體中毒 事發旅館照常營業
別以為只是疲倦沒關係！壯男突頭暈走路不穩 就醫檢查竟腦幹中風
一個月內第5起！迪士尼又傳死亡案件 相關細節未公布
其他人也在看
義大利豪宅博物館 科隆納宮曾為教宗府、電影場景
（中央社記者黃雅詩羅馬22日專電）羅馬公立博物館眾多，但有座獨特私有「豪宅博物館」科隆納宮，地主科隆納家族後代現仍居住其中。這棟建築不僅曾是教宗府，見證近代羅馬政治、宗教最風起雲湧的一段權鬥史，也是經典電影「羅馬假期」結尾場景拍攝地。中央社 ・ 17 小時前
天成飯店集團推出「蝶谷城堡」雙館專案話題爆紅 花蓮最夢幻新路線 住城堡、泡森林 一趟旅行收集雙湯奢華
【記者羅伯特/綜合報導】花蓮旅遊再升級。天成飯店集團今年秋冬端出一條超人氣的新玩法，將瑞穗天合國際觀光酒店的歐 […]民眾日報 ・ 11 小時前
卓榮泰：鐵道觀光串連4種經濟 能推升內需
「2025富岡鐵道藝術生活節」開幕活動下午在桃園市楊梅區富岡火車站前舉辦，行政院長卓榮泰由桃園市長張善政陪同，從桃園火車站搭乘藍皮列車前往出席，卓榮泰說，推升內需是中央政府於後關稅時代的重要目標，發展鐵道觀光，串連會展、國際會議、演唱會、國際體育賽事4種經濟，將是推升內需的重要一環。自由時報 ・ 10 小時前
找朋友到摩鐵慶生 友人未到警察先來！壽星因這事被逮
【記者張沛森／桃園報導】桃園一名林姓男子昨天（21日）邀朋友到汽車旅館慶生，站在門口等候友人時，突見警車駛進旅館臨檢，隨即掉頭閃避，因舉止怪異引起警員懷疑而上前盤查，並在他隨身攜帶的斜背皮包中發現10包毒咖啡包，當場逮捕後已依法送辦。壹蘋新聞網 ・ 11 小時前
原民文化園區年度新音樂劇「印象」首演
記者鄭伯勝／屏東報導 原民會原住民族文化發展中心每年由所屬「娜麓灣樂舞劇團」推出全新…中華日報 ・ 10 小時前
周子瑜睽違10年回家開唱！黃安突自白「不說他人是非」：閉嘴就行了
南韓女團Twice今（22）日起一連兩天於高雄世運主場館開唱，這也是身為台南女兒的周子瑜回到故鄉台灣演出，睽違10年「夢想成真」讓粉絲們紛紛替子瑜感到感動又驕傲。而普遍認為是事件始作俑者的藝人黃安今（22）日也在微博發文感嘆這幾年的變化，表示自己已經「不說他人是非」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
美中在夏威夷舉行海上安全會談 中國不忘警告美方別有挑釁舉動
路透社22日報導，美中軍方在本週於夏威夷舉行海上安全會談，這也是兩國在一連串貿易緊張後，逐步恢復軍事溝通的重要一步。據中國海軍22日公布消息，形容這場會議「坦誠且具建設性」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
黃文益諷陳菁徽三條線邏輯誤導大眾
[NOWnews今日新聞]針對陳菁徽以「與李有財合成照」作為抹黑依據，刻意將「與其合成照」等同「力挺犯罪」，民進黨高雄市黨部主委黃文益今（22）日嚴正強調，這種荒腔走板的「三條線邏輯」，就是誤導大眾、...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
「宣揚統一中配」何鷹鷺國民黨中常委身分暫時保住了 中常會將處分退回
即時中心／徐子為報導具中配身分的國民黨中常會何鷹鷺，因穿著印有毛澤東頭像的衣服拍抖音影片，並公開主張「希望早日讓台灣回到祖國的懷抱」，日前遭國民黨中央考紀會全員通過停職處分，後經申訴，中常會通過該處分案退回考紀會再行審議。民視 ・ 11 小時前
林口警夜巡查獲三人持毒 毒品唾液快篩揪出毒駕！
記者黃秋儒／新北報導 「毒品唾液快篩」執法11月20日剛上路，新北市林口警分局21日…中華日報 ・ 11 小時前
貓狗躲人、躲角落？小心可能是牠的「社交焦慮」在作祟！
火報記者 張舜傑/報導 貓狗和人類一樣，也會因為環境變化、人際互動或不安全感而出現社交焦慮，如果忽略了這些信號 …火報 ・ 11 小時前
高雄月世界變垃圾山！羅智強：李有財背後有多大靠山？
高雄燕巢、田寮月世界一帶出現垃圾山，幕後主使、民進黨籍里長李有財父子遭羈押禁見。國民黨立委羅智強今天（22日）質疑，李有財等人背後是有多大的靠山，才敢如此膽大妄為、無法無天？無論怎麼破壞環境，只要與民進黨有好關係就沒關係。中天新聞網 ・ 11 小時前
大陸軍艦排字王世堅金句 蘭寧利：解放軍竟如此毫無禁忌
民進黨立委王世堅過去質詢的「從從容容」「遊刃有餘」發言，經網路創作後在兩岸爆紅，現在連解放軍的軍校生也在軍艦甲板排字。對此，海軍退役中將蘭寧利訝異，解放軍竟能如此毫無禁忌、公開誇張的引用王世堅發言。中天新聞網 ・ 9 小時前
「走出去就能奪冠」？墨西哥小姐爆冷加冕 環球小姐深陷操控醜聞風暴
[Newtalk新聞] 墨西哥小姐法蒂瑪・博斯（Fatima Boss）在泰國曼谷舉行的第 74 屆環球小姐決賽中奪冠，為近週來爭議不斷的選美季畫下句點。然而，圍繞比賽的罷賽風波、評審辭職與操縱指控，使本屆賽事成為歷年最具爭議的一屆。 據《英國廣播公司》（BBC）報導，博斯今年 25 歲，曾在 11 月初的前置活動中因遭泰國主辦方斥責而憤然離場。當時，泰國媒體大亨、選美組織者納瓦・伊薩拉格拉西爾（Nawat Itsaragrisil）公開批評她未發布宣傳內容，甚至揚言取消支持她的參賽者資格，引發現場騷動。博斯在抗議後離席，多名選手跟隨聲援，事件在全球社群引起熱議。 隨後一週，兩名評審相繼辭職，其中法裔黎巴嫩音樂家奧馬爾・哈爾福什（Omar Harfouch）指控賽事「被操縱」，稱決賽名單於真正評選之前就已被「臨時評審團」決定。環球小姐組織則嚴正否認，強調沒有任何外部團體具有評選權。 比賽結果公布後，墨西哥國內歡欣鼓舞，但國際社群上則意見兩極。支持者為博斯的勇氣與表現喝采，也有人質疑主辦方為平息負面聲浪而「補償性加冕」。網路評論不乏嘲諷：「明年誰走出去誰就會贏。」 比賽結果公布後，墨西哥新頭殼 ・ 1 天前
中國男學生「穿裙」賽跑奪冠！校方「這原因」取消資格
國際中心／李明融報導中國廈門一名男高中生參加跑步比賽時，因穿裙子、戴假髮扮演遊戲角色，而且還在比賽最後大幅領先對手奪下冠軍，不過事後校方竟因為他穿裙子參賽，以「違反體育精神」取消資格，消息曝光之後引發許多學生不滿，網友也發聲力挺男學生，怒嗆校方請科普一下什麼是體育精神？奧運一直喊的，更高，更快，更強難道不算嗎？」。民視 ・ 11 小時前
跆拳國手發威！醉男破壞警車還打傷警 警界蔣萬安出手制伏
台北市1名50歲楊姓男子，22日凌晨酒後行經忠孝東路四段時，竟對著警車咆哮辱罵，他不顧警員就在一旁，還伸手折彎無線電天線，警員見狀立刻上前制止，反遭楊男打成豬頭，此時擁有「警界蔣萬安」稱號的張姓警員，隨即發揮跆拳道專長，迅速將楊男壓制在地，並將人押回派出所偵訊，全案訊後依妨害公務等罪嫌移送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
演藝圈眾星齊悼！資深執行製作人邱家嚴驟逝享壽66歲
資深電視幕後人員邱家嚴（邱家寶）於11月15日驟逝，享壽66歲。邱家嚴在演藝圈內人緣極佳，許多知名藝人如陳素珍和恬娃等紛紛在社交媒體上發文表達哀悼。邱家嚴生前參與製作了多部受歡迎的節目，其中包括《天天開心》並且與多位藝人保持良好關係。中天新聞網 ・ 10 小時前
酸賴政府「邊反核電邊吃福食」！醫批綠營自打臉：拿食品安全來作秀
衛福部食藥署（衛生福利部食品藥物管理署）昨（21）日宣布，解除日本福島等5縣食品的特別管制措施，象徵全面開放福食輸台，引起熱烈討論；胸腔科醫師蘇一峰回憶今（2025）年8月的重啟核能公投辯論會指出，綠營才高喊核電廠導致東西不能吃、一堆人得癌症，如今才隔3個月就大讚福食水產，蘇一峰痛批，綠營完全是拿食品安全來作秀。日本首相高市早苗「台灣有事」言論引起中國不滿，......風傳媒 ・ 10 小時前
陳智菡判賠林智堅30萬！律師揭「敗訴關鍵」：不實指控被當庭抓包
民眾黨立案黨團主任陳智菡2024年間在臉書發文，指新竹市前市長林智堅任內，通過新竹馬偕兒童醫院的獎勵容積率，使得原本的250%容積率暴增到450％，比京華城還多卻「1年都沒人查」，事後遭提告，昨（20）日台北地方法院20日審結，判決陳智菡敗訴。對此，律師黃帝穎也酸爆「為民眾黨法盲致哀」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB/大谷翔平超暖心！無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平22日透過個人Instagram無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」（Shohei Ohtani Family Foundation），並公開充滿溫馨感的圓形標誌。該基金會標誌中，不僅可見背號17號的大谷本人剪影，還包括妻子真美子、兩人牽著手的長女，以及愛犬Dekopin的身影，底部標註「est. 2025」字樣，象徵基金會將於明年正式啟動。中天新聞網 ・ 11 小時前