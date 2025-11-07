辣媽泰國旅遊猝死！她與德男共度一夜後陳屍飯店 「無傷、無毒、無鬥毆」疑雲重重

卡拉・安妮・德雷舍在死前曾使用飯店提供的泰式香草吸入器，類似產品近日遭泰國官方大量查扣。（圖／翻攝自FB，Karla Anne Drescher）

泰國普吉島近日發生一起命案，47歲旅居澳洲達爾文的紐西蘭籍女子卡拉・安妮・德雷舍（Karla Anne Drescher）近日在當地度假時，與一名德國籍男子共度一夜，未料翌日中午被發現陳屍飯店房內，現場並無任何外傷或打鬥痕跡，引發外界關注其死因是否另有隱情。

根據《每日郵報》（Daily Mail）、《普吉新聞》（Phuket News）與綜合媒體報導，事件發生於10月26日，德雷舍入住當地高級渡假村Sawasdee Village Resort。當晚她前往庫塔地區一間酒吧飲酒，並與一名49歲德國男子認識，兩人回房後繼續喝酒並發生性行為。該男子供稱，隔日中午遭房務敲門驚醒後，才發現德雷舍已無呼吸，緊急通知飯店人員。

警方指出，現場發現包括抗憂鬱劑在內的多種處方藥物，3罐已開封的酒精飲品與兩個雞尾酒杯。初步法醫檢查推測，德雷舍因服用處方藥物與大量酒精，可能導致呼吸衰竭，死亡時間距被發現已超過8小時。該名德國男子經毒品檢測結果為陰性，遺體也未發現外傷。

值得注意的是，德雷舍在死亡前兩日曾於社群平台分享，她獲飯店SPA部門贈送的「香草吸入器」。這類產品常見於泰國，主要成分為薄荷醇、樟腦、尤加利油與冰片，用以舒緩鼻塞與暈眩。不過事件發生後，泰國食品藥物管理局查扣超過200萬支含有危險病菌的違規吸入器，引發外界關注是否與德雷舍之死有關，雖目前無直接證據證實其吸入器來自不合格批次。

德雷舍的21歲兒子崔維斯・德弗羅（Travis Deveraux）向澳洲《北領地新聞》（NT News）表示，他與母親感情深厚，幾乎每天都有聯絡。母親突然兩天未回訊，他便致電飯店，才被告知母親已身亡。他對警方調查持懷疑態度，認為母親健康良好，且不曾提及同行的德國男子，質疑警方並未公開所有事實。

「我根本不知道那個德國人是誰。媽媽前一晚還傳照片給我，但完全沒提他，」德弗羅說。他已在募資平台GoFundMe發起活動，盼協助將母親遺體運回紐西蘭，舉辦告別儀式。

德雷舍此次泰國之行，被她與親友視為「一生一次的夢幻旅程」。她在社群網站分享探訪象園、SPA療程與遊覽瑪雅灣（Maya Bay）的照片，該地因李奧納多・迪卡皮歐主演電影《海灘》（The Beach）而聞名。她曾寫道：「這是我心願清單上的一站，它真的沒有讓我失望。」目前，該案仍由當地警方與醫療單位調查中，紐西蘭駐泰國大使館亦已介入協助家屬處理後事。

