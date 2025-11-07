辣媽遊普吉島度假猝逝！一夜情男子躺床邊伴屍睡整晚 疑酒精混用處方藥

國際中心／潘靚緯報導

47歲的澳洲女子到泰國度假，在知名瑪雅灣留下美麗照片，不料幾天後竟命喪普吉島。（圖／翻攝自Threads @Karla Anne Drescher）

泰國渡假勝地普吉島，日前發生一起觀光客猝逝旅館的命案。一名澳洲籍47歲女子與德國籍49歲男子發生一夜情，沒想到隔天女子竟猝逝在旅館房內，警方表示，死者在生前曾大量飲酒，房間內還有多種處方藥，身上沒有外傷，詳細死因警方仍在調查中。

警方調查澳洲女子與德國男子發生一夜情後，隔日猝逝在旅館床上。（圖／翻攝自Threads @Karla Anne Drescher）

根據澳洲媒體《news.com.au》報導，47歲的卡拉（Karla Anne Drescher）到泰國度假，10月26日入住普吉島的度假村，當天晚上與一名德國籍的49歲男子前往酒吧喝酒，27日凌晨1點左右返回房間，沒想到中午男子醒來時，呼叫卡拉卻沒辦法，這才發現卡拉已失去呼吸心跳。

警方表示，卡拉生前曾大量飲酒，房內有3罐已開封的酒精飲品與2個雞尾酒杯，桌上還有多種處方藥。法醫研判，卡拉可能藥物與酒精混用，導致呼吸衰竭身亡。警方指出，卡拉被發現時已死亡超過8小時，推測在返回旅館房間沒多久後，就不幸身亡。

與卡拉發生一夜情的男子向警方指稱，兩人返回旅館後又喝了一杯酒，發生關係後便睡著，直到隔天中午他被房務清潔員的敲門聲吵醒，才發現躺在身旁的卡拉已經沒有呼吸，警方對男子進行毒品檢測均呈現陰性，隨後將他釋放。

卡拉的21歲特拉維斯（Travis Deveraux）悲痛表示，他因為聯絡不上母親，打電話到度假村詢問，沒想到度假村人員卻告知：「都沒人通知你嗎？她已經在房間內猝逝了。」。突如其來的噩耗，讓特拉維斯無法接受，他表示「媽媽是健康的，一點也不虛弱」，目前特拉維斯在募款網站發文籌措費用，希望善心人士能協助他把母親的遺體從普吉島帶回澳洲。

