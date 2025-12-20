辣嬤網紅！陸71歲奶奶瘋健身 4年練出馬甲線獲邀健美比賽得獎

來自大陸安徽馬鞍山的孫明慧今年71歲，是一名退休工人，她用4年多時間每天堅持健身，從新手成為健身達人，練就一身漂亮肌肉線條，被稱為「硬核奶奶」。在健身房裡，若不看她花白的髮色，單看清晰的肌肉線條和標準動作，很難想像她已71歲。

孫明慧每天堅持健身，從新手成為健身達人。 （圖／翻攝《央視新聞》）

《環球網》20日報導，孫明慧每週至少訓練5次，每次1至2小時。她表示，老年人健身和年輕人節奏不同，必須循序漸進。4年前，她想嘗試老年人能否透過訓練長出健美肌肉，於是走進健身房。訓練1個多月後，她發現肱二頭肌鼓起一小塊，背闊肌也稍微明顯，讓她信心倍增。她說:「我透過努力讓身體更健康，只要堅持就會有收穫。」

其實孫明慧對健身的熱愛早在30多年前就萌芽。1988年，當時她是馬鞍山鋼鐵公司職工，下班路上偶然走進俱樂部，開始接觸健美訓練，甚至獲得當地健美比賽女子組冠軍。因工作繁忙未能繼續，但那段經歷如同種子在心中生長。

退休後，孫明慧希望生活更有活力。2013年在老同學推薦下開始騎行。2014年，60歲的她用45天時間，從黑龍江黑瞎子島騎行到海南三亞，全程6316公里。此後7年間，她每年參與一次長途騎行。2021年轉向室內健身房，開始規律力量訓練。

孫明慧以最年長選手身分參加健美比賽。 （圖／翻攝微博）

進入健身房後，孫明慧常分享健身影片，吸引網友關注。健美比賽主辦方主動邀請她參賽。今年6月，她以最年長選手身分登台，清晰的馬甲線和緊實肌肉線條獲得認可，收穫2個獎項。11月再次參賽獲得多個獎項。她感慨:「我和年輕人同台很自豪，希望更多人看到我展示的自信，特別是想健身又沒勇氣的人。」

如今孫明慧被邀請在萬嘉頤園社區當「健身老師」，每週一早上8點半準時到社區活動室，帶領退休老人訓練。她不僅示範標準動作，還認真指導每位學員。許多學員是她相交十幾年的「騎友」，大家親切喊她「自由行大姐」。

孫明慧提醒，體育鍛鍊要因人而異、量力而行，尤其老年人務必科學健身、安全第一，在負荷範圍內追求最好。她說:「不管哪種鍛鍊，適合自己就是最好的，只要運動了，身體絕對比不運動的人好。」

