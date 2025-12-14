辣椒不只提升代謝！研究：減緩進食速度「減少卡路里攝取」

辣椒素不僅能提升新陳代謝，還能透過減緩進食速度，幫助減少卡路里攝取。美國賓州州立大學最新研究顯示，辛辣食物會在口腔產生灼燒感，讓人自然減慢進食速度，提早產生飽足感，甚至能明顯減少腹部脂肪組織。

辣椒素不僅能提升新陳代謝，還能透過減緩進食速度，幫助減少卡路里攝取。（示意圖／Pexels）

腎臟科醫師江守山在臉書粉專發文分享，美國研究團隊針對一百三十位成年人進行測試，參與者分別食用牛肉辣椒或雞肉咖哩，每種菜餚都設計微辣及特辣兩種版本。研究人員透過調整甜椒粉與辣椒粉的比例來控制辣度，同時保持辣椒味道不變，並全程記錄參與者的進食過程。

「吃辣食物時，食物在口中停留的時間會更長。」江守山表示，研究團隊透過影片觀察，測量參與者的食物與水分攝取量、用餐時間、每分鐘進食速度（克／分鐘）、每一口食物的攝取頻率以及每一口食物的大小，結果發現，食用較辣菜餚的參與者，進食速度明顯減慢。

辣味能讓身體提早發出飽足感訊息，進而減少總攝取量。（示意圖／Pexels）

這項研究更指出，辣味能讓身體提早發出飽足感訊息，進而減少總攝取量。更值得注意的是，即使食用辛辣食物的人攝取量比食用清淡食物的人少，他們仍感到同樣飽足，這對體重控制或減肥特別有利。

研究人員觀察到，辣椒的減重機制不僅限於提升代謝率，還包括降低食慾及減緩進食速度這兩大關鍵因素。對於想減重又難以控制食慾的人來說，適度在飲食中添加辣味，可能是一種簡單有效的飲食調整策略。

