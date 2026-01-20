辣椒又出包！中國「這品牌」辣椒段驗出蘇丹紅恐致癌 11公噸邊境全銷毀

記者簡浩正／台北報導

元盛國際貿易有限公司自中國進口的「辣椒段」檢出含非法定著色劑「蘇丹色素三號」，11公噸在邊境全銷毀。（圖／食藥署提供）

蘇丹紅致癌危機再起。衛福部食品藥物管理署今（20）日公布邊境商品查驗不合格品項，其中，元盛國際貿易有限公司自中國進口的「辣椒段(CUTTED CHILLI (DRIED))」檢出含非法定著色劑「蘇丹色素三號」，11,000公斤（11公噸）全在邊境銷毀；食藥署更針對中國的辣椒乾在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後才准輸入。

食藥署今日所公布邊境查驗清單中，共18品項不合格，包括日本進口的「鮮草莓」、「醬油」、「蜜柑」，越南的「糙米」，菲律賓的「香蕉醬」，法國的「乾燥羊肚菌」等檢出農藥殘留含量、防腐劑、非法著色劑等不符規定。

其中，其中，元盛國際貿易有限公司自中國進口的「辣椒段(CUTTED CHILLI (DRIED))」檢出含非法定著色劑「蘇丹色素三號」，不符合食品安全衛生管理法第15條第1項第3款、第15條第1項第10款規定，11,000公斤（11公噸）全在邊境銷毀。製造廠或國外負責廠商名為「河北香辛調味品有限公司」。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說明，本次邊境不合格有一批輸入業者元盛國際自中國進口的辣椒段，檢出蘇丹色素三號，依據《食品安全衛生管理法》，屬於不得使用的物質，這批中國的辣椒段在邊境必須銷毀、不得退運。

食藥署統計近半年自114年7月12日至115年1月12日止，受理中國辣椒乾報驗58批，檢驗不合格2批，不合格率為3.5%，不合格原因為農藥殘留及蘇丹色素不合格。他說，食藥署已從115年1月7日起至116年1月6日止，針對中國的辣椒乾在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後才准輸入。

