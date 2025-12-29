辣椒怎麼吃才能減重？醫揭「2關鍵」選錯小心變胖！

生活中心／李筱舲報導



辣椒常被視為減重聖品，因其辣椒素具有產熱效應能促進代謝，但最新研究指出，每日攝取高劑量辣椒素的人，其身體脂肪指數（BAI）竟比偶爾吃辣者高出約1.17倍。減重專科醫師陳威龍提醒，辣椒素雖能提升代謝，但若吃錯方法，恐怕會越吃越胖，甚至引發脂肪肝的危機。









辣椒能減重？小心誤闖飲食雷區！醫曝：吃錯方法恐掉入「肥胖、脂肪肝」陷阱

研究指出，日常辣椒素攝取量越高，其BMI、臀圍、脂肪肝等指數反而越高。（圖／翻攝自Ｘ）

在《Healthcare》期刊的一項研究中，團隊針對成人肥胖比例超過70%的墨西哥提華納地區進行分析。結果顯示，日常辣椒素攝取量越高，其BMI、臀圍、身體脂肪指數（BAI）及脂肪肝指數（FLI）反而越高。研究指出，辣椒素高攝取組（400–900毫克）的BMI高達30.5，明顯高於偶爾吃辣組的22.9與27.4。

陳威龍分析指出，其問題在於辣味料理常伴隨大量油脂，再加上食用時會搭配高碳水或含糖飲料，導致熱量攝取爆表。（圖／翻攝Youtube頻道《初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit》）

對此，減重專科醫師陳威龍分析，其核心問題在於辣味料理常伴隨大量油脂，且為了緩解辛辣感，人們往往會搭配更多高碳水化合物或含糖飲料，導致總熱量攝取爆表。不過，醫師也補充，2025年一項研究指出，辣椒帶來的口腔灼熱感能「減慢進食速度」，確實能減少單餐的進食量。他也建議，想靠吃辣助攻減重，應避開高油湯底或高度加工的濃稠辣醬，優先選擇新鮮辣椒或天然紅椒粉，單純享受天然食材的營養，避免因錯誤的飲食方式讓肥胖與脂肪肝找上門。

原文出處：辣椒能減重？小心誤闖飲食雷區！醫曝：吃錯方法恐掉入「肥胖、脂肪肝」陷阱

