辣椒水噴到全場清空！張軒睿壓制囚犯意外「玩真的」 陳澤耀害走廊清空

工廠暴動面對受刑人突發失控，張軒睿與管理員們緊急上前壓制，意外發現辣椒水的威力太可怕。愛奇藝國際版、壹壹影業提供

《監所男子囚生記》奪下愛奇藝、MyVideo、八大戲劇台及台視等四大平台的收視冠軍，締造「四冠王」佳績，還在社群平台引發「監男舞」模仿熱潮，劇中震撼的「噴屎」橋段與黃冠智的大舌頭演出更成為全民話題。

劇組也公開拍攝秘辛，揭露衝突場面的拍攝過程，其中一場工廠暴動戲，面對受刑人突發失控，張軒睿與管理員們緊急上前壓制，噴灑辣椒水減緩失控，沒想到反而將情緒推至臨界點，逼真程度讓現場演員直呼難忘。

辣椒水噴灑場面玩真的！ 張軒睿、陳澤耀被辣到狂咳清場

陳澤耀回憶拍攝過程時分享，張軒睿飾演的魚仔，在戲中朝由動作指導飾演的受刑人眼睛噴灑辣椒水，對方當場反應極為逼真，狂尖叫、翻滾不止，讓現場氣氛瞬間拉滿。

直到導演喊卡後才發現，為求真實，劇組保留辣椒水的機關，替換掉機關裡的辣椒水，即便已經多次清洗殘留的辣椒水的刺激感仍遠超預期。陳澤耀也分享自己私下好奇嘗試，「我只是朝空氣噴了一點，聞一下就開始狂咳，整條走廊瞬間清空。」

邱以太則表示，在壓制翻滾的過程中，身上的辣椒水意外滲漏，「只是滲在衣服上，皮膚就已經開始刺痛」，真實程度超乎想像；張軒睿也坦言當天一度被嚇到，「只是小噴一下，那一區幾乎不能站人，就算替換過，刺激性還是很強」，高度還原管理員面對突發狀況時的緊繃與壓力。三人也忍不住笑說：「真的很推薦辣椒水防身。」

楊祐寧邪又可愛，與小弟一起像是黑道老大收編花木蘭侍衛團。愛奇藝國際版、壹壹影業提供

楊祐寧化身黑道吉娃娃！ 監製還原監獄壓迫感連塗鴉都講究

除了動作場面，在場景建構上的細緻度也獲得真實監所管理員認可。監製楊祐寧表示，為了呈現監所特有的窒息感，連牆上的字句、塗鴉與受刑人貼在床頭的海報都經過精心設計。

楊祐寧在劇中飾演黑道老大「吉娃娃」，被觀眾盛讚性格「又邪又可愛」，他與小弟們的互動更被形容神似動畫《花木蘭》中的侍衛組合。陳澤耀也分享，實地進入監所拍攝後才發現，受刑人之間的學長學弟制，以及對家人照片等私人物品的依賴，都是支撐他們情緒的重要關鍵。



