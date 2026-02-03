辣椒水襲警、上膛手槍在腰間！ 陳修將二審喊自首遭駁回

陳修將涉嫌虐殺胡姓女子遭判10年10月定讞，但棄保潛逃，落網時被查出身上有槍枝，再罪加一等。（翻攝畫面）

曾任「76行者」遺體修復團隊總召的陳修將，因虐殺胡姓小三女友遭判刑10年10月定讞，卻在入監前棄保潛逃2年。直到去年5月遭警方在彰化員林圍捕，陳修將不僅持辣椒水襲警，還被查獲身上攜帶一把已上膛的改造手槍、2個彈匣與50發子彈。一審依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》判他6年6月、併科罰金10萬元。陳不服上訴，二審今（3 日）駁回上訴，維持原判。

「自首」嗎？密錄器給答案

陳修將二審主張，當警方到彰化員林緝捕時，他在未被上銬的狀態下就主動告知「身上有槍」，應符合法律上的自首條件，可獲減刑。

法官當庭勘驗警方提供的兩段密錄器畫面，發現情況與陳的說法大相逕庭。第一段影片中，陳修將已遭壓制在地、雙手雙腳均上銬，期間完全沒有提及槍械；第二段影片開頭才傳出一名男性聲音說：「身上插一支（槍）」。依畫面時序判斷，他早已被警方控制，不符合自首必須於「行動自由尚未受限前」自動供述犯罪的要件。最終合議庭認定原審量刑並無不當，全案維持一審判決。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

