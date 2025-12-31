辣椒能減重「吃錯反而變胖」！醫揭吃辣瘦身助攻3原則





辣椒能幫助減重，但吃錯「小心胖子附身」、「脂肪肝風險找上門」反而傷身！減重專科醫師引用研究報告，每天攝取「高劑量辣椒素」者，身體脂肪指數竟高出偶爾吃辣者約1.17倍，想用辣椒瘦身的人可得小心了！

辣椒吃多反而變胖?

初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍指出，一項刊登於《Healthcare》期刊研究，以墨西哥提華納地區，超級嗜辣的221名成年人為研究對象，研究團隊排除「糖尿病」、「心血管疾病」、「甲狀腺疾病」與「消化道潰瘍」等病史，以及「吸菸或過量飲酒者」後，分析辣椒素攝取量與肥胖及脂肪肝指標的關聯性。

研究結果發現：

當地常見辣椒醬或辣味料理，多伴隨大量油脂，所以易搭配高碳水食物或含糖飲料。（在辣味活化消化系統、促進食慾下，辣味料理易伴隨攝取大量油脂及高碳水食物）。

每日攝取「高劑量辣椒素者」，身體脂肪指數竟高出「偶爾吃辣者」約1.17倍。

辣椒料理攝取量越高「BMI」、「臀圍」、「身體脂肪指數」、「脂肪肝指數」反而越高。

吃辣減重3大原則

想要順利瘦身的朋友，「燃脂關鍵」除了規律運動加熱量控管，陳威龍醫師也分享「吃辣減重3大原則」，歡迎分享給無辣不歡的朋友們參考：

1. 避免地雷飲食：避開高油湯底、濃稠辣醬與高度加工的辣味食品。

2. 回歸原型食材：選擇新鮮辣椒或天然辣椒粉，單純取其風味與味蕾刺激。

3. 溫和辣味替代：腸胃敏感或不吃辣者，可改以同屬番椒的青椒、黃椒、紅椒等甜椒入菜。

陳威龍醫師補充，2025年刊登於《Food Quality and Preference》期刊研究指出，以紅椒粉（paprika）作為辣味來源，會為口腔帶來灼熱感，而有「減慢進食速度」的效用，對於減少單餐進食量有一定幫助（平均可減少約11％至25％）。

食物的選擇與吃法是關鍵

辣椒雖然具「產熱效應」，可以幫助人體血管擴張流汗，提升基礎代謝，但「錯誤加辣飲食」，可能適得其反被肥胖找上門，當中關鍵在於「長期搭配的飲食型態（食物的選擇與吃法）」。

尤其吃辣時肉類容易吃得比蔬菜多，這對想要減重的人來，效果並不顯著，建議有瘦身需求的人，需避免因為吃辣而搭配過多油脂、糖分和重口味食物與飲料，別因為享受一時辣度口感，使用了錯誤的飲食方式，反而傷害健康。

