辣椒醬「糖分0」吃起來卻會甜？醫師一看成分懂了 用對反而加分

蔡明劼醫師 健康。瘦身分享，前陣子到台中玩，順手買了幾瓶人人稱讚的辣椒醬。「老實說我是第一次吃，真是有點孤陋寡聞。」一吃下去才發現——辣味之中帶點甜，口味非常獨特，而且越吃越順口。身為醫師的職業病發作，我忍不住翻到背面看營養標示。結果看到一個很衝擊的數字：糖分 = 0

甜味劑真的對身體不好嗎？

「這怎麼可能？」再仔細看成分表，答案出現了——原來是添加了甜味劑（蔗糖素、醋磺內酯鉀）。很多人看到這裡，腦中立刻跳出一句話：「甜味劑不是對身體不好嗎？」

先等等。你接收到的資訊，其實已經有點過時了。

關鍵不在「能不能吃」 而是「怎麼用、用多少」

蔡明劼指出，根據 2025 年發表於《Nature Metabolism》的最新研究，研究顯示：

•合理使用的非熱量甜味劑，尤其是取代含糖食物，有助於體重控制

•並且可能透過腸道菌相調節，對代謝與腸道健康帶來正向影響

（參考文獻：Nature Metabolism, 2025；PMID: 41057614）

當然不是說「甜味劑吃越多越好」。而是劑量、使用情境，以及整體飲食型態都很重要。如果能用甜味劑減少真正的精製糖攝取，又能滿足味覺、提高飲食的持續性，對多數正在控制體重、血糖的人來說，這反而是一個現實又理性的選擇。

別再妖魔化甜味劑 均衡飲食才是根本

所以，下次吃到辣椒醬那一抹微甜時，不用太緊張。別再妖魔化甜味劑了，科學早就往前走了。放心、適量地享受它的美味吧！

不過，蔡明劼仍建議，以「均衡飲食」為前提，任何食物都不需要神話，也不必恐慌。

