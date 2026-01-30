辣模大爆前夫私密喊「痛到哭」 被求償235萬

美國網紅兼模特海莉（Haley Baylee）爆離婚主因，是因前夫麥特（Matt Kalil）尺寸異於常人。（圖／翻攝自海莉 IG）





美國網紅兼模特海莉（Haley Baylee）與球星麥特（Matt Kalil）於2015年結婚，但2022年宣告離婚，不料海莉在直播中驚爆離婚主因，直指麥特GG太大，性生活相當不合。麥特認為蒙受嘲笑，憤而提告並求償7.5萬美元（約新台幣235萬元）。

海莉爆與麥特的離婚主因

海莉在直播中描述，麥特的尺寸如同「2個可樂罐疊起來，甚至可能要第3個」，她透露，儘管兩人在婚姻中深愛彼此，也曾嘗試多種方式解決，但最終仍宣告失敗。海莉更表示，「我們已經試過了，根本不可能，除非你哭出來」。

廣告 廣告

麥特指出，自己已退役，不再是公眾人物，卻受到廣泛的嘲笑和不必要的關注，感到巨大心理壓力，直指海莉侵犯隱私和為了牟利而洩露婚姻細節與性隱私，憤而提告並求償7.5萬美元（約新台幣235萬元）。

海莉則回應，麥特過度關注對於尺寸的評論，而忽略她對婚姻的讚美之詞，並堅稱無貶低及冒犯意思，她也多次強調麥特是「世界上最好的人」。

【更多東森娛樂報導】

人在獄中遭爆與篠崎泫登記結婚 Toyz變身台灣女婿驚奇重生

Toyz入獄21個月！篠崎泫「肚子變大」 回應無奈真相

Toyz爆獄中結婚篠崎泫！曾直播索「3張裸露照」對話全被挖