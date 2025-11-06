辣模整形手術「雙眼被矇住」！醫院男員工「竟趁機扒衣」伸出魔爪

國際中心／綜合報導

英國35歲名模卡拉・豪伊（Carla Howe）驚曝駭人經歷。她透露，10月29日前往土耳其伊斯坦堡進行「狐狸眼拉提」整形手術，沒想到術後在病房內休息時，因雙眼被繃帶包住視線受限，竟遭陌生男子趁隙闖入、掀開被子企圖侵犯。









豪伊過去曾擔任《花花公子》兔女郎及拳賽舉牌女郎，擁有甜美外貌與火辣身材，現為擁有近90萬粉絲的知名網紅。（圖／翻攝自IG@carlahoweofficial）









根據英國《太陽報》報導，豪伊過去曾擔任《花花公子》兔女郎及拳賽舉牌女郎，擁有甜美外貌與火辣身材，現為擁有近90萬粉絲的知名網紅。事發當天，她剛完成手術、全身虛弱地躺在病床上冰敷，突然聽見床邊傳來細微聲響，本以為是護士前來查看，沒想到下一秒，胸前的被子及衣服遭陌生男子掀開。豪伊驚覺不對立刻出聲制止，入侵者才慌忙逃出病房。

辣模做整形手術「雙眼被矇住」看不見！醫院男員工竟趁機「掀衣扒光」意圖侵犯

豪伊當天完成手術、全身虛弱地躺在病床上冰敷，突然聽見床邊傳來細微聲響，本以為是護士前來查看，沒想到下一秒，胸前的被子及衣服遭陌生男子掀開。（圖／翻攝自IG@carlahoweofficial）





豪伊隨即按下病房紅色警報鈕並報警。警方趕抵現場後，透過監視器發現闖入者竟是院內一名男性員工，隨後將他逮捕歸案。她事後驚魂未定，直言：「如果我沒有醒來、沒有感覺到有人掀開被子，天知道接下來會發生什麼事。」這起事件震驚英國輿論，也引發外界對當地醫療院所安全管理的質疑。豪伊已聯繫英國大使館與外交部，準備提起法律訴訟。

