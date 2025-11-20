辣翻高雄！黃捷「秀蠻腰熱舞」應援TWICE 網讚誠意十足：根本女團

即時中心／黃于庭報導

高雄近年發展「演唱會經濟」有成，繼南韓女團BLACKPINK上（10）月登上世運主場館，「全城粉紅」熱力應援；本週末女團TWICE也將接棒開唱，高雄7大地標18日起應景點上藍燈。不僅如此，市長陳其邁換上「藍色變髮」應援，為了迎接台灣成員周子瑜「回家」，高雄立委黃捷也在流行音樂中心前大跳〈THIS IS FOR〉，被網友狂讚「最強應援、誠意十足」。

黃捷在社群發出熱舞應援的短影音，表示她特別找舞蹈老師阿咪，教學TWICE本次世巡主打歌〈THIS IS FOR〉，還買了藍色上衣，迎接子瑜回家；她也笑說，雖然動作不是很跟得上，但還是努力為TWICE強力應援。

黃捷大跳〈THIS IS FOR〉為TWICE應援。（圖／黃捷國會辦公室提供）

貼文發出短短幾小時內，就吸引超過50萬觀看數，網友紛紛表示「站上國際的青年代表與潮流接軌、又關心在地的高雄立委」、「誰跟TWICE講一下右邊跳的這位是台灣國會議員」、「全球屢屢得獎的政治新星還會跳舞」、「只有我覺得有女團感嗎」、「誰說立委不能又辣又美又認真」、「新世代立委真的全方位」。

事實上，為了歡迎TWICE降臨港都開唱，7大地標18日同步點亮「巡迴視覺藍」燈光，更有雷射字體寫下「TWICE <THIS IS FOR> WORLD TOUR」，包括大港橋、衛武營國家藝術文化中心、中央公園捷運站1號出口、高雄流行音樂中心、愛河、高雄港旅運中心、美麗島捷運站，紛紛換上新裝扮，將持續至23日為止。





