辣與酸的完美平衡～刁民酸菜魚桃園站前店實吃心得與推薦菜色
近幾年，酸菜魚在台灣餐飲市場的聲量可以說是居高不下，而在這波熱潮中，「刁民秘罈酸菜魚」絕對是討論度最高、也最具代表性的品牌之一。從台中起家，一路開到台北、新北，再進駐桃園站前商圈，每一家分店幾乎都維持著排隊人潮，尤其到了晚餐與宵夜時段，更是一位難求。刁民-酸菜魚 桃園站前店在等待了10個月之後終於開了，就在桃園ATT醒目的一樓，和友人們一直說開了要來吃，這次終於約成功了~
交通資訊
桃園火車站：出站後步行約 5 分鐘，沿中正路方向直走即可看到顯眼招牌。
開車 / 機車：周邊有多處收費停車場，建議停車後步行前往，站前路段車流量大。
以前想吃這一味，總是得大老遠跑到台中，或是去台北信義區苦苦排隊，對於桃園的朋友們來說，天大的好消息終於來了！「刁民酸菜魚」強勢進駐桃園火車站前商圈，就在最熱鬧的中正路上，在ATT的二樓，但拿號碼牌是需在一樓登記，沒有電話和線上訂位，都是採現場候位。
可免費加龍骨高湯
熱飲免費招待
用餐限時90分鐘
走上二樓，映入眼簾的是寬敞明亮的用餐區，不同於傳統中式餐廳的油膩感，刁民走的是年輕、潮流的路線。
整體走的是刁民一貫的中式風格，搭配大大的字樣與標語牆，帶點叛逆、帶點幽默，非常符合品牌調性。
色調以淺色木紋搭配品牌標誌性的藍白色系為主，牆面上繪有許多逗趣的插畫，像是那隻招牌的「厭世貓」以及「刁民至上」、「酸菜專門」等標語。
菜單/MENU
來到這裡主要就是為了酸菜魚而來的，如果不敢吃辣也可以選擇初戀番茄魚，另外還可以單點涼菜、炸物、蔬菜和滷物，愛喝手搖的朋友也可以試試。
自助區：免費熱飲喝到飽
這一點必須大推！店內設有免費的「季節熱飲」自助吧。
提供陳皮與洛神花，讓大家自己沖泡，
牆上有黃金比例教學（例如：2片陳皮+2朵洛神），泡出來的茶酸酸甜甜，剛好可以解酸菜魚的油膩與辣度，熱水浸泡3分鐘，沖泡起來香氣最足。
如果肚子很餓先不要喝，因為真的喝了會很餓，哈哈~
喜歡口味濃一點也可以多加二片，但還是黃金比例沖泡會比較剛好。
啪啪黃瓜60元
拍碎的黃瓜醃漬靠醬料提味，蒜味濃厚，脆度十足，適合轉換味覺用。
母湯娃娃菜90元
用高湯煨煮的娃娃菜，清甜軟嫩，吸飽高湯的精華，適合想補充一點蔬菜纖維的朋友，只是這火腿真的是超多…
硬硬的炸雞雞150元
這名字真的很讓人害羞，其實就是日式唐揚雞的改良版，旁邊附的情人果片是亮點，酸甜解膩，搭配炸雞一起吃剛剛好。
那個麻辣鴨血60元
鴨血處理得不錯，沒有腥味，滷汁帶有中藥香氣與辣油香，辣度適中，雖然不是主打，但也有水準之上。
金錢蝦餅120元
外皮炸得酥脆，內餡吃得到蝦漿的鮮味與一點點蝦肉的顆粒感。
醬汁小卷120元
醬汁帶點微酸微辣，搭配辣醬，是一道非常稱職的開胃前菜，特別適合在等待大菜上桌前享用。
祕譚酸菜魚(中)688元
蓮藕、寬冬粉、老油條、手工丸、雪花牛、蝦滑
酸菜魚系列都可以加點配菜，但需要一次加點，因為會直接煮在鍋中，上菜時會一起煮好，沒辦法另外加點。
巨大的白底藍字瓷盤，比臉盆還大，盛裝著金黃色的湯頭。上面撒滿了鮮紅的乾辣椒、花椒，以及點綴的黃色菊花瓣，光看就讓人食慾大開，上桌時完全開始慶幸只有點中份就很足夠了。
酸、麻、辣三種感受在口中依序爆發，它夠油、夠味，卻又讓人忍不住想喝第二口，如果不吃太辣的朋友，可以請店家調整辣度，或者在上桌後覺得太重口味，可以免費加「龍骨高湯」來稀釋。
使用的是烏鱧魚，這種魚肉質細緻潔白，已處理好是完全無刺且魚皮Q彈。在高溫熱油潑淋下，魚肉鎖住了鮮甜，吃起來滑嫩順口，完全沒有土味，吸附了酸菜湯汁後更是鮮美，配料靈魂，一定要加點老油條！當酥脆的油條半浸泡在酸辣湯汁中，一半脆、一半吸滿湯汁，咬下去那種爆漿的口感，是整鍋魚的精華所在。
初戀番茄魚(中)688元
蓮藕、蒟蒻條、寬冬粉、魚餃、雪花牛、蝦滑
如果同桌有不吃辣的朋友，這鍋絕對是救星，紅通通的番茄湯底，上面放了幾片新鮮檸檬和九層塔，看起來充滿南洋或地中海風情，酸酸甜甜的口感。
用了大量番茄去熬煮，，檸檬片的加入是神來之筆，提供了一種清新的果酸，平衡了番茄濃湯湯的厚重感， 雪花牛在這鍋裡表現得比在辣鍋更好，牛肉的油脂香氣與番茄的酸甜完美融合，吃起來鮮嫩多汁，不敢吃辣的朋友可以點這道。
番茄湯底酸甜平衡，入口圓潤順口，比祕譚酸菜魚更溫柔，適合不嗜辣族群或長輩同行。
以上六人用餐，我們覺得份量真的不多，其中有兩位是小鳥胃，吃完的份量剛剛好，都選中份再加點的方式，平均一人大約7-800元，價格不便宜，但偶爾吃吃酸辣口味還不錯，營業時間到半夜二點，也適合喜歡吃宵夜的朋友，在桃園站前找一間適合聚餐、聊天、宵夜的餐廳，這裡是除了海底撈之外的好選擇。
刁民-酸菜魚 桃園站前店
地址： 330桃園市桃園區中正路47號1, 2樓
電話號碼：03 271 9489
營業時間：週一：11:00–21:00、週二至週日：11:00–02:00
官網
文章來源：VIVIYU小世界
