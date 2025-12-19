辦全台公聽會！藍白控賴清德架空國會 批「袁世凱再現」提彈劾「怪獸總統」、要求赴院說明

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

國民黨、民眾黨全體立法委員今（19）日在立法院議場前召開記者會，宣布正式提案彈劾總統賴清德，並將依《立法院職權行使法》啟動全院委員會程序，同時規劃赴全國各縣市舉辦公聽會，向民眾說明彈劾理由。現場並展示將賴清德合成為袁世凱的圖像，批評其作為已危及憲政體制。

為了直接向選民說明彈劾理由，藍白宣布將在全台各縣市至少舉辦一場公聽會。（圖／鄧宇婷攝）

國民黨團總召傅崐萁表示，「中華民國曾是亞洲第一個民主共和國」，卻在21世紀出現「人民選出的少數總統，宣布獨裁、改變國家體制」。他痛批，國會三讀通過的法律遭行政部門拒絕副署、公告與執行，形同「毀憲亂政、踐踏民主」，並指賴清德「已經稱帝」，讓國會無法監督「怪獸總統」，甚至「比袁世凱更為惡質」。傅也宣布，將走遍全台說明彈劾理由，呼籲民眾共同守護民主。

民眾黨團總召黃國昌則指出，依憲法第72條規定，行政院覆議遭否決後，總統須於10天內公布法律，「從來沒有一位總統，敢拒絕公布國會三讀通過的法律」，若可藉此癱瘓國會，「民主憲政將自此崩壞」。他強調，「不允許總統自詡為大法官」，拒絕公布《財政收支劃分法》修正案，已跨越憲政紅線，並宣布為了直接向選民說明彈劾理由，藍白將在全台各縣市至少舉辦一場公聽會。

羅智強則直指賴清德背叛民進黨前輩、今日黨內同志與全國人民，質疑其「架空國會、走向帝制」。在野黨並提出三項行動，包括即刻啟動彈劾程序、要求賴清德赴立法院說明，以及舉辦全台彈劾公聽會，核心是「彈劾違憲總統，全台守護憲法」。現場多名立委與群眾高喊「反帝制、反獨裁」，在野黨立委於彈劾提案看板上連署簽名，展現一致行動立場，強調將循憲政程序推動後續行動，呼籲共同守護憲法與民主。

