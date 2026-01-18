辦公大樓辦年貨試吃空氣不流通一氧化碳中毒

辦公大樓內使用瓦斯爐和發電機，導致多人一氧化碳中毒。（圖／東森新聞）





台北一間行銷公司舉辦百人試吃活動，現場參加人數大約300多人，由於舉辦地點在辦公大樓內，空氣不流通，現場又使用卡式瓦斯爐跟發電機，結果有多人出現一氧化碳中毒狀況，最後有13人因為身體不適而送醫。

大樓下方圍起封鎖線，醫護推著臉色蒼白、癱軟女子離開，消防陪同另一名戴氧氣罩女子，狀況同樣不佳。

原來這棟北市南京東路大樓內，一間行銷公司，趁著周日下午抓準時機，開辦年貨大街，舉行百人試吃活動，有人用卡式爐烹飪食材，沒想到活動進行到下午三點時，開始有越來越多人出現頭暈不適症狀。

消防第三大隊大隊長蔡家隆說：「10樓的部分是相對密閉的空間，辦活動的時候有用卡式爐在享受美食，加上有發電機，所以造成裡面通風比較差，造成一氧化碳濃度升高的情形。」

消防獲報到場後，立即疏散場內約300人，其中13人症狀較重，年齡最小9歲、最長者70多歲，但均意識清醒，已送醫救治。

