辦公室主任疑濫用公務車 江啟臣說重話：再犯就開除

濫用公務車爭議再起，立法院副院長江啟臣14日正式宣布參選台中市長，卻被爆料辦公室的林姓主任長期濫用副院長專屬「首長專車」，知情人士控訴，林姓主任還利用權勢欺壓司機與工友，濫用特權的行為不只違規，也引發眾人不滿。江啟臣今（30）日對此嚴正回應，已請總務處進行了解，若屬實將會檢討改進，再犯就開除。

江啟臣主任遭爆濫用公務車 「耍官威」深夜接送

才剛宣布正式參選台中市長，江啟臣展開緊鑼密鼓的拜會行程，不過自己辦公室的林姓主任，被周刊爆出長期濫用副院長專屬的「首長專車」，不只在官邸宴客之後，要求司機深夜加班送她回家，還在清晨跨縣市接送，甚至採買東西、接小孩下課，還要求司機載伴手禮等等，嚴重違反規定，更有知情人士控訴，林姓主任會利用權勢欺壓司機與工友。

江啟臣辦公室林姓主任遭爆濫用公務車。圖／台視新聞製圖

首長專車被幕僚濫用 立院總務處：未規範上車順序

針對該名主任濫用特權的情形，江啟臣強調，已經請總務處了解使用上是否違反規定，如果有就檢討改進，而且要求同仁不能再犯，再犯就開除。立法院總務處表示，依據《公務車輛使用要點》，委員正式活動、接洽公務、支援婚喪喜慶等情形皆可調派公務車輛，沒有規範其他乘客與委員上車的先後順序。

民進黨立委鍾佳濱則認為，江啟臣身為立院副院長，公務車的用量可能會比一般委員更多，且立院公務車的駕駛都很盡忠職守，因此如果出現這些說法，顯然是使用者沒有按照規定，確實應該加以檢討。

林姓主任為了貪圖個人方便，私用首長座車恐怕也涉及貪瀆問題，江啟臣投入選戰之際，爆出辦公室主任用車爭議，若沒妥善處理，恐將衝擊選情跟清廉形象。

