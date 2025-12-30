辦公室主任疑濫用公務車！ 江啟臣「有就檢討改進」：再犯就開除

▲ 圖／資料照

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

立法院副院長江啟臣今(30)日遭爆辦公室林姓主任疑似長期濫用公務車。對此，江啟臣表示，已請總務處去了解使用上是否違規，有就檢討改進，若同仁再犯就開除；立法院總務處則回應，在委員依規定用車下，並未規範其他乘客與委員上車之先後順序。

《鏡週刊》報導，林姓主任在辦公室內負責行政事務，宴客時也負責安排來賓、菜單、打點伴手禮等工作，通常江啟臣若晚間在官邸宴客，就會順勢留宿台北，司機只要在傍晚將江啟臣載到官邸就可下班，但林姓主任額外要求宴客結束後送她回家，把公務車當自用車，硬是把司機留下來等到晚間9點、10點宴客結束。江啟臣被問及此事回應表示，對此狀況不知情，通常自己都只是跟公務車說幾點來接，有時候應該是在辦公室跟官邸之間才會用到，大部分都在車上。

對此，江啟臣今日再表示，已經請總務處去了解使用上是否違反規定，若有就檢討改進，且要求同仁不能再犯，再犯就開除；立法院總務處則表示，依據《立法院公務車輛使用要點》，委員正式活動、各委員會及專案活動、委員往返各機構接洽公務、支援婚喪喜慶、及其他使用等情形，皆可調派公務車輛。在委員依規定用車下，並未規範其他乘客與委員上車之先後順序。

