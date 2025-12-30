辦公室主任被爆濫用公務車 江啟臣：若違反規定就改進

立法院副院長江啟臣。(記者劉信德攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院副院長江啟臣日前宣佈參選台中市長，今(30)日被爆料辦公室林姓主任濫用立法院公務車。對此，江啟臣表示，他已經請總務處去了解使用上是否有違反規定，「若有，我們就檢討改進，而且要求同仁不能再犯。那再犯，我們就處分，謝謝」。

「鏡週刊」報導，林姓主任在江啟臣官邸宴客後要求司機深夜加班送其返家，清晨跨縣市專程接送，甚至採買、送她到指定地點，把首長車當私家車。江啟臣對此回應，他對此狀況並不知情，通常他都只是跟公務車說幾點來接，「有時候應該是在辦公室跟官邸之間才會用到，大部分我都在車上」。

立法院總務處表示，依據「立法院公務車輛使用要點」，委員正式活動、各委員會及專案活動、委員往返各機構接洽公務、支援婚喪喜慶、及其他使用等情形，皆可調派公務車輛。在委員依規定用車下，並未規範其他乘客與委員上車之先後順序。

