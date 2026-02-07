辦公室主任許原榮宣布參選北市議員 韓國瑜讚許「團隊的寶藏」、費鴻泰肯定「最懂松信」

前立委費鴻泰辦公室主任、現任立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮。截自許原榮臉書



記者周志豪／台北報導

立法院長韓國瑜、前立委費鴻泰辦公室主任許原榮今在臉書正式宣布爭取國民黨提名參選台北市松山信義區市議員，並強打自己是「費鴻泰在地20年磨練、韓國瑜新人唯一推薦」。費與韓也先後在臉書正式推薦。

韓國瑜表示，這兩年一起工作的日子，許原榮的專業、認真、負責有目共睹，是團隊的寶藏，這種工作態度，放到哪裡都會發光，原榮加油。

費鴻泰則表示，許原榮是長年穿梭松信鄰里，是民眾最熟悉的背影，呼籲松信區民眾支持在地經營、最懂松信的許。

